「國昌錄音檔」曝時力決策委員選舉配票　邱顯智：黃國昌應釋疑

記者楊蕓／台北報導

時代力量23日驚爆「國昌錄音檔」外流，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，曾玟學昨晚宣布退黨。對此，時代力量黨主席邱顯智24日上午表示，時代力量因為隔空放話已經付出非常慘痛的代價，針對錄音檔部分，黃國昌應釋疑，如果是變造，他會支持黃國昌採取法律行動，如果屬實，那當然是不恰當的發言，希望黃國昌、曾玟學能坐下來談清楚。

▲時代力量主席邱顯智談苗栗議員曾玟學退黨事件。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上爆出一份「國昌錄音檔」。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。

黃國昌在錄音檔中批評，當時曾玟學受到他的幫助，選上了黨內決策委員，卻在投票時「跑掉」，讓預期的結果出現落差，「是出來靠夭什麼的？黨有欠你嗎」、「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」

邱顯智表示，昨天錄音檔流出後，他就跟曾玟學密集聯絡，下午還一起商討聲明，到了晚上接到電話，他很錯愕、非常難過、不捨。邱顯智說，他聽過流出的錄音檔，對當事人當然會造成很大傷害，要盡可能彌補，「如果錄音檔有變造的狀況，我也支持國昌採取法律行動」。

邱顯智表示，時代力量因為隔空放話、沒有面對面溝通也好，已經付出非常慘痛的代價，他希望能約黃國昌、曾玟學坐下來談，針對錄音，黃國昌也應釋疑，去了解脈絡到底如何，希望雙方能坐下來談清楚，不過目前仍沒收到黃國昌的回應。

對於錄音檔被變造的可能性，邱顯智表示，他沒辦法去判斷真偽，不知道有沒有變造，但聽過錄音的當事人當然會非常受傷，因此他一聽到錄音檔後馬上跟曾玟學聯絡，邱顯智說，從曾在苗栗開始選舉，也是自己到台中找曾希望他能耕耘，一路上曾玟學並肩作戰，「我知道他聽到錄音會非常難過，我認為如果屬實，當然是不恰當的發言，這部分還要坐下來談清楚。」

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