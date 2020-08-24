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黃偉哲頒獎「未戴口罩」　台南市衛生局開「首張3000元罰單」！　　　

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▲▼台南市長黃偉哲參加活動短暫拿下口罩引發民眾質疑，目前台南市衛生局已開出第一張罰單。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲參加活動短暫拿下口罩，遭台南市衛生局開出第一張罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市17日起，針對8類場所未戴口罩且經勸導未改善者，依法將開罰3000元以上、1萬5000元以下；然而，台南市長黃偉哲昨（23日）出席資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，於頒獎時「短暫取下口罩」留影，引起民眾質疑。對此，台南市衛生局調查後，已開出第一張罰單，黃偉哲則表示，會盡快繳清罰款。

黃偉哲昨（23日）上午赴崇學國小，參加由家庭教育中心主辦的表揚活動，入場時依規定配戴口罩，然而，他於上台頒獎時，卻未戴口罩；當時在場的教育局長鄭新輝則表示，黃偉哲僅在頒獎時「應要求拿下來一下，時間很短」。

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根據家庭教育中心拍攝照片指出，黃偉哲當天抵達會場到入座，全程均依規定配戴口罩，僅上台頒獎才拿下來，期間他頒發數個獎項，也曾短暫與小朋友互動及和最年長的志工合照，其餘時間都有戴上口罩；針對上述狀況，衛生局疾病管制科表示，會先請當天主辦活動的權責單位先舉證活動場域，再依情況開單，裁處個人3000元。

▲▼台南市長黃偉哲參加活動短暫拿下口罩引發民眾質疑，目前台南市衛生局已開出第一張罰單。（圖／記者林悅翻攝）

對此，台南市衛生局表示，為落實防疫措施，在調查及行政程序完整後，已開出台南市第一張罰單；黃偉哲也表示，收到罰單後，會立即繳交罰款，也呼籲其他民眾要遵守台南市防疫新生活的規定，以免受罰。

台南市自17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

據了解，黃偉哲頒獎時、與小朋友近距離擊掌時皆未戴口罩，有家長強烈質疑，「市長為何可以不遵守防疫規定？疫情尚未趨緩，為了防疫，應落實戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，這是市長自己講的，是在哈囉？」。

家長表示，校方通知單上還標註「特別注意，依台南市政府宣導，凡是在室內場所，人員必須配戴口罩，並保持社交安全距離，當日活動，請家長與小朋友依照上述規定」，然而，黃偉哲與小朋友近距離擊掌時，卻沒有戴口罩，家長直斥，「市長四處跑行程，不擔心將病毒傳給小孩子嗎？」

▲▼台南市長黃偉哲參加活動短暫拿下口罩引發民眾質疑，目前台南市衛生局已開出第一張罰單。（圖／記者林悅翻攝）

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