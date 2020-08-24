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快訊／屏科大研究生失聯11天！　國軍投入搜救「軍車驚墜50m深谷」

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▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲朱姓研究生入山採集昆蟲標本，失聯至今已11天。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

屏科大植物醫學系研究所朱姓碩士生13日前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，不料卻就此失聯，至今已11天，警消多日搜山仍然未果；今（24日）加入搜救行動的國軍軍車傳出翻覆意外，操駕的蒙姓駕駛兵（22歲）疑似不熟悉路況、地形，在林道坍塌處會車時連人帶車翻墜50米深谷，所幸該員僅有手部骨折、意識清楚，經送醫治療後已無生命危險。

據了解，朱姓研究生13日當天與同學前往高雄桃源區溪南山，雙方分頭入山採集昆蟲標本，並相約當晚至特生中心會合，豈料朱男竟就此失聯，同學苦等不到他歸來，急忙報警協尋。警消獲報後投入大批人力搜山，民間搜救團體、國軍也陸續加入搜救行列，但迄今朱男已經失聯11天，仍然音訊全無。

今搜救行動還傳出插曲，22歲的蒙姓駕駛兵上午8時許駕駛軍用吉普車上山載運搜救人員，不料經過藤枝林道18K坍塌處會車時，疑似不熟悉地形，當場連人帶車摔落50米深谷；同袍見狀立即連繫警消下切至谷中救人，所幸該名駕駛兵僅有手部骨折、意識清醒，送醫治療後無生命危險。

▼國軍自19日起加入搜救行列，與警消共同搜山，不料今早卻傳出軍車墜谷意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼國軍赴高雄溪南山搜尋屏科大研究生，軍車翻墜深谷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼國軍赴高雄溪南山搜尋屏科大研究生，軍車翻墜深谷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼國軍赴高雄溪南山搜尋屏科大研究生，軍車翻墜深谷。（圖／記者黃子倩翻攝）

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