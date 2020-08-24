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大陸親友借款匯「尼日利亞」　三重警阻詐反遭婦嗆聲、推擠

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記者陳豐德／新北報導

詐騙集團假冒親友詐騙屢見不鮮，日前新北市三重區一名黃姓婦人接到自稱大陸親友的借款電話，趕緊聽從對方指示，到銀行準備匯款到尼日利亞，受理的銀行行員發現不太對勁，機警通報警方，由警方緊急聯絡黃婦女兒到場，在耐心勸導下才成功阻止婦人匯款。

▲▼三重警方阻詐反被婦人嗆聲、推擠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重警方阻詐反被婦人嗆聲、推擠。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重警分局大同派出所警員柯佳宏、侯俊言日前執行巡邏勤務時，接獲轄區兆豐銀行來電稱一位黃姓婦人（73歲）堅持要匯1萬2千元到尼日利亞，懷疑可能遭詐騙。

警方前往了解後，經驗判斷匯到尼日利亞的帳戶多數為詐騙高風險戶。在兩名員警苦勸之下，黃婦仍堅持要匯款，員警試圖從黃婦口中了解受款人資料，但黃婦對警方甚有敵意，關切過程中與警方多次推擠，員警一邊拖延時間一邊調閱家人資料，聯繫到在台北市工作的女兒前來阻止才成功化解危機。

三重警分局表示，陌生外籍好友切勿輕易相信或加入通聯，以防遭有心人士詐騙血汗老本，民眾接到任何親友借款的電話或訊息，務必再撥打一通電話給對方求證，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

▼銀行櫃檯行員發現有異趕緊通報員警到場。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重警方阻詐反被婦人嗆聲、推擠。（圖／記者陳豐德翻攝）

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