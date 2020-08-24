小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

記者陳崑福／屏東報導

「3年未下水，今年帶朋友下水潛泳，發現全島周邊海域珊瑚白化如此嚴重，全島海域都被海膽佔據」，住在屏東縣小琉球的一名漁民3天前，帶朋友下水潛泳，拍到驚人海底生態，籲請相關單位重視，讓小琉球海洋生態能永續發展。

▲屏東縣小琉球周邊海域珊瑚礁嚴重白化 。（圖／翻拍林姓鄉民拍攝畫面，以下同）

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▲▼潮澗帶都是海膽。

這位琉球鄉親表示，由於今年夏季高溫，先前聽朋友講起，小琉球的海域出現大量珊瑚礁白化現象，但不知道有多嚴重，8月21日因有外地朋友來訪，他就帶他們下水潛泳，順手帶了攝影器材，但看到的畫面，「讓我嚇呆了」，小琉球沿岸海域珊瑚礁白化現象相當嚴重。

「更可怕的是，潮間帶都被海膽佔據，附近海域可說是寸『藻』不生」，他說，這些海域原本有許多馬尾藻，可提供其他漁類等海洋生物食物，如今都被海膽吃光。「海膽擁有棘銳細長的尖刺，每一枚刺皆由無數的小箭頭所組成，具有毒性，對人的殺傷力極大，威脅潛水的安全。

「當天要不是漲潮，整個海底就都是海膽，連立足的地方都沒有，根本無法拍攝」，他說，退潮後，整個潮間帶遍滿海膽，影響遊客戲水安全，「但海膽目前是保育類海洋生物，沒有人敢動牠」，導致全島海域大多剩下海龜及海膽，其他珊瑚礁角類等其他海洋生物，全部不見了，讓小琉球觀光發展出現危機。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，漁民俗稱海膽是海底的「割草機」，有牠存在的地方，「寸藻不生」，也就是所有海底藻類都會被牠吃得光光的，威脅海洋生態。

小琉球已成為目前遊客最夯的遊憩地區，夏季每天吸引上萬人上島旅遊，鄉民們及漁會均希望相關單位在保育與生態之間取得平衡點，想辦法處理島邊滿是海膽的窘境，提供遊客一個戲水安全環境，讓海洋生態永續發展。

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