蘇震清SOGO收賄案沒影響　蔡英文支持度靠這兩個人飆破65%

▲總統蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調，總統蔡英文獲65.8%民眾肯定，是第二任期以來民調第二高，和上個月相比，贊成她處理國家大事方法的民眾增加7.3個百分點。台灣民意基金會分析，總統聲望高低和外交表現息息相關，蔡英文近期的高支持度與美國衛生部長和前日本首相森喜朗來台有關。

該民調以「蔡英文總統第二個任期上任已經三個月。整體來講，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」為題調查，結果發現65.8%民眾贊同（含18.7%非常贊同，47.1%還算贊同），22.1%民眾不贊同（含13.1%不太贊同，9%一點也不贊同），另有12%沒意見、不知道或拒答。

▲蔡英文最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有約六成六的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，兩成二不贊同。這項發現顯示，上任三個月的蔡英文總統，領導國家的方式獲六成六台灣人民的肯定，呈現新的高民意支持度，是第二任期上任以來的第二高。

和上個月相比，贊同蔡總統國家大事方式的人遽增7.3個百分點，不贊同的人大幅減少12.3個百分點，這一來一往，使得贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多43.7個百分點，和上個月24.1個百分點相比，暴增19.6個百分點。

台灣民意基金會分析，回顧過去一個月，台灣內外皆有大事發生，但對蔡英文而言，好事多於壞事，首先，最大的好事，當然是美國衛生部長阿札爾來訪，這位1979年台美斷交以來美國最高層級內閣官員到訪，說是帶來「一個台灣非常好的朋友—川普總統的問候」，以美國總統川普特使的身份正式訪問台灣，一連四天，行程滿檔，這是川普一手推升的「阿札爾效應」，標示美台關係熱到新高點，一舉拉抬蔡英文聲望，因為台灣人普遍親美、期盼強化台美關係乃眾所周知的事實。

▲蔡英文接見「日本弔唁故李前總統訪台團」。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

台灣民意基金會再指，總統聲望高低和外交表現息息相關，除了「阿札爾效應」外，日本前首相森喜朗率團代表現任首相安倍晉三前來弔唁前總統李登輝，森喜朗不但抱病前來，且深情悼念李登輝，讓台灣人感覺台日關係也處在一種空前良好狀態中，換句話說，李登輝辭世，無意中凸顯台日關係深厚，自然也有利於蔡英文聲望的上升。

台灣民意基金會認為，阿札爾專程訪問台灣，強化美台關係，提高台灣在國際社會能見度，引起中共當局強烈反彈，立即在8月13日宣佈將在台灣海峽及南北兩端舉行大規模實彈演習，企圖武嚇台灣，抗議美國，讓兩岸關係更趨緊張，瀕臨攤牌邊緣也有助於總統聲望的向上提昇。

▲日本前首相森喜朗抱病來台弔唁李登輝。（圖／記者李毓康攝）

台灣民意基金會總結，過去一個月由於外交和兩岸皆有重大事件發生，皆有助於蔡英文聲望的提昇，包括月底捷克參議院議長維特齊（MillosVystrcil）即將率團訪台，都是足以振奮台灣人心的事。

至於日前震驚國內的六立委捲入SOGO案，其中涉及被收押晉見的執政黨立委蘇震清，導致其叔蘇嘉全請辭總統秘書長一事，台灣民意基金會發現，對身兼民進黨主席的蔡英文照理說必有所傷，但從事後看，卻又毫髮無傷，這或許和事後火速切割與蘇震清關係，並安排李大維接任總統秘書長一職等罕見明快危機處理有關。

該民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年8月17-18兩天，以全國20歲以上成年人進行調查，有效樣本1090人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。