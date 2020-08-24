陳其邁就職典禮未戴口罩！暫拋社交距離到處握手...本人回應了

▲陳其邁配戴口罩抵達就職典禮現場。（圖／記者洪靖宜攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長陳其邁24日上午於四維行政中心宣示就職，不過記者觀察到，現場來賓、記者都戴上口罩遵守防疫規定，不過陳其邁走上台宣示就職後就把口罩脫下，一直到典禮結束後都沒戴上，期間還有包括合影、與貴賓握手等動作。公衛專家就認為，「衛生局長應該要提醒他。」

高雄市衛生局在6日曾發布新聞稿指出，為避免次波疫情蔓延，高市府針對中央疫情流行指揮中心發布8大類場域，強調入內務必戴上口罩確保自身及他人安全，若經勸導仍堅持不配合戴口罩者，可依法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。另出入府會辦公廳也應遵行「實名制」。

▲陳其邁上台交接印信後就再也未戴上罩。（圖／記者洪靖宜攝）

24日上午，高雄市政府舉行第三屆市長、副市長及首長宣示就職典禮，陳其邁甫現身時，由妻子吳虹、代理市長楊明州陪同進場，當時在外頭還可看見陳其邁是戴著口罩走進會場，不過就在上台宣誓就職的時候，順手把口罩收到西裝裡，就再也沒戴上，接下來的致詞、首長合照等，都不見陳其邁和新任首長戴口罩，甚至還有主動向貴賓握手等動作，且也未保持社交距離，明顯違反防疫規定。

▲高雄市長陳其邁就職典禮大合照。（圖／記者洪正達攝）

對此，記者試圖致電給新任衛生局長黃志中，雖有撥通但未接聽。衛福部傳染病防治網高屏區指揮官陳垚生表示，他並沒有看到就職典禮的狀況，不過應看現場狀況，若是大部分人都戴口罩，少數人未戴，但講話的時候，周遭的人都有戴口罩，基本上都還好，至少在高雄地區並沒有特別的疫情。

▲陳其邁就職典禮未配戴口罩與來賓握手。（圖／ETtoday攝影中心）

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，假如有維持社交距離，不戴口罩是還好，比如說像要合照，戴口罩怎麼合照？但比較有爭議的是握手，衛生局長應該要跟他提醒，畢竟他曾任行政院副院長時，是做了蠻多事，但在這個節骨眼的時候，他應該比較hihg，合理情況下，衛生局長應該跟他提醒，今天這種場面，應該要拱手比較好。

對此，陳其邁也親自回應，「今天大概過程裡面大家都戴口罩，有保持社交距離，所以要看他的社交距離的狀況還有這個對象。彼此雙方的接觸的時間跟特定對象的時候能夠掌握，那整個過程裡面就按照疫情指揮中心規定辦理。」