獨／27歲正妹腋下狂流汗爆臭味！淚曝「曾被房東趕出去」至今母胎單身

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

狐臭不是病，但臭起來要人命！高雄市一名27歲的蘇小姐從小就飽受狐臭和腋下多汗困擾，氣味問題深深影響到她的交友狀況，導致她出生到現在都是「母胎單身」，不過最近她遇到一個心儀的對象，為了趕在七夕情人節前結下良緣，她下定決心要好好地「斬草除根」，經過皮膚科醫師評估後，已經完成手術治療。

▲高雄27歲正妹有狐臭困擾，至今仍母胎單身。（示意圖／ETtoday資料照）

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▲彭賢禮皮膚科院長彭賢禮。（圖／記者吳奕靖攝）

收治這名患者的是皮膚科醫師彭賢禮，蘇小姐向他坦言，從小就飽受腋下多汗的困擾，每天出門前都要噴腋下止汗噴霧，甚至求學階段時，還因為氣味問題被租屋處的房東趕出去，讓她變得沒有自信，即使過去身邊有許多追求者，但她都不敢深入交往，不過最近遇到一個心儀對象，想趁著七夕情人節前，果斷「斬草除根」做治療，希望這段緣份能有好的開始。

彭賢禮表示，蘇小姐過去就和媽媽去過很多診所諮詢，但大部分診所都建議她要做手術，不過蘇小姐的媽媽擔心術後會在身上留下疤痕、恢復期等困擾，因此相當反對，輾轉才來彭賢禮皮膚科諮詢其他手術方式。經醫護人員利用碘澱粉測試蘇小姐的出汗程度，建議蘇小姐可使用最新的熱能治療手術來去除多汗困擾。

彭賢禮指出，大約10個人，其中就有1人有狐臭和腋下多汗的困擾，不過現在有一種治療方式是使用非侵入性的熱能治療，術後照顧相對簡單，且被破壞的汗腺也不會再增生，也較不易有代償性出汗問題。

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