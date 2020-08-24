獨／唱《流浪到淡水》高潮點...秒撞影曝　苦主「乎乾」哥：開車就唱歌

▲網路車禍影片爆紅，「乎乾」哥親曝心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名網友將自己撞車的行車記錄器畫面放到臉書知名社團《爆料公社》當中，因撞車的那一刻剛好唱到《流浪到淡水》的高潮歌詞「乎乾啦」，實在是太搭配畫面，立刻引發網友熱議，而記者找到這段影片的苦主，他表示影片爆紅自己也很意外，但是「開車就是要唱歌」，就跟泛舟哥的名言「下雨天就是要泛舟，不然要幹嘛」一樣。

上傳影片的吳姓網友就是被撞汽車的本人，也是行車記錄器影片錄下的唱歌人，他曾參加「超級偶像」節目歌唱比賽。吳說，發生車禍當時，他是要南下去墾丁，原本自己是「直直的開」，後來就看到前面車輛有些不對勁，就是要往右也不是，往左也不是，剛好開在外車道跟機車道上面，然後內側車道是封閉情況，所以導致自己左右也為難，但沒想到前方車輛竟然突然煞車，當下也嚇一跳，急踩煞車，雖然停下了，但沒想到後頭車輛「推撞」，讓自己車輛後屁股凹了進去，就連後擋玻璃也全碎了」。

▲網路車禍影片爆紅，「乎乾」哥親曝心情 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳姓網友說這起車禍是發生在7月13日的事情，這一撞車子修復了一個月，雖然自己買得是2年的中古車，不過撞車當天才剛入手3個月，就這樣被撞了，自己也很心疼，而至於為何當時會唱「乎乾啦」，他表示：「剛好是在唱歌，剛好唱到那首歌，就剛好..誰知道接那麼順就撞了」。

而他把車禍影片放到網路上爆紅，他自己覺得：「還滿意外的！就是覺得說下雨天，人家說下雨天就是要泛舟，我卻好像是開車就是要唱歌，誰知道唱歌唱一唱就撞了」。

▲網路車禍影片爆紅，「乎乾」哥親曝心情 。（圖／記者吳奕靖攝）