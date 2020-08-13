影／半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」淡回：不是第一次

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名30多歲男子因尿道口流出黃綠色濃汁，手掌和腳掌也伴隨長出紅疹，因此到泌尿科求診，經醫師詢問近期性愛經驗，男子才坦承，半年內透過交友軟體和50位女子約砲，讓醫師當場嚇傻，經安排抽血採檢後，男子同時染上淋病和梅毒。不過醫師也告訴他，染上性病雖是機率問題，但是半年內和50位性伴侶無套性行為，這麼久才來就診，已經算很幸運了，同時告誡他，性愛過程應全程使用保險套。

▲高雄男染淋病，全身長紅疹。（圖／記者許宥孺攝）

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收治病例的是泌尿科醫師李嘉文，男子主訴因為尿道流出黃綠色的膿汁，解尿時感到灼熱，手腳伴隨長出紅疹，但並沒有感到不適。李嘉文隨即判斷，男子應是染上淋病，強烈建議患者抽血採檢，確認是否同時感染愛滋和梅毒，一驗之下，果然是陽性反應，男子同時染上淋病和梅毒。

▲泌尿科醫師李嘉文。（圖／記者吳奕靖攝）

李嘉文建議，男子應帶性伴侶同時檢查，經詢問男子近期性史，男子才緩緩道出，自己沒有固定性伴侶，半年來都是使用交友軟體約砲，因為都是一夜情，所以也沒有留下性伴侶的聯絡方式，因此無從追起。

李嘉文描述，「他的外型帥氣亮眼，身形高瘦，年紀大約30幾歲，還很年輕，不過沒有女友」。經確診染上2種性病時，「他沒有太大反應，可能覺得社會在走，早晚會遇到」，不過進一步詢問性病史，男子坦承，並不是第一次染上性病。

▲▼高雄男坦承自己半年內透過交友軟體約砲逾50名女性。（圖／記者許宥孺攝）

李嘉文又提到，因為自己有在做臨床研究，所以看診結束後，有請男子幫忙填寫，其中一個問題是「半年內與多少性伴侶發生關係」，選項有1個、2-5個、6-10個，大部分患者都是位在這區間，「可是他問我，有沒有50個以上的選項」。

李嘉文表示，性病傳染過程可說是機率問題，比如說，女伴患有淋病，男生和她發生性關係，大約有20%的機會染上淋病，「所以半年和50個人發生性關係，這麼久才來求診，已經是很幸運了」，但不應抱持僥倖心態，性愛過程應全程使用保險套或口交套，才能降低染病機會。