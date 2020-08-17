正妹醫飄仙氣...猛男「狂生病」跪求電話　她直率秒回：看我這裡

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

現在醫界「正妹」輩出，高雄市阮綜合醫院就有一位美女醫師董紫筠，專長是家醫科及醫學美容，因為外型清秀有氣質，因此診間常傳出有婆婆媽媽搶著要她當媳婦，還有患者想留下她的聯絡方式，不過都被她委婉地拒絕，希望大家還是把焦點歸回醫療專業。

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠。（圖／翻攝自臉書）

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠。（圖／翻攝自臉書）

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▲阮綜合醫院唯美中心董紫筠醫師。（圖／記者吳奕靖攝）

▲董紫筠醫師第一次接受採訪相當緊張，不時往下看小抄描筆電資料。（圖／記者吳奕靖攝）

接受《ETtoday新聞雲》記者採訪「屁股微笑線暗沉」的董紫筠醫師，是第一次上鏡頭，面對記者提問時，言語之間不難看出緊張感，手上還一直抱著筆電看資料，她說，這些資料是自己整理過，接受採訪前晚還不斷地複習內容，就怕講錯重點或是說話方式不得體。

▲阮綜合醫院唯美中心董紫筠醫師。（圖／記者吳奕靖攝）

▲董紫筠醫師俏皮地抓頭髮。（圖／記者吳奕靖攝）

被記者問到簡歷，害羞的董紫筠坦言，「今年30歲！」在場先是驚呼一片「好年輕！」記者詢問，看診時應該常被患者問到，「結婚沒？」、「有沒有男朋友？」董紫筠笑喊：「對！」因為董紫筠有健身習慣，所以對於健身議題稍有了解，「曾經有患者也是因為健身關係，有蛋白質方面問題想詢問，來個幾次之後，就問我有沒有男朋友，也提出要求想要我的聯絡方式，不過我就委婉地拒絕」，她也提到，有不少婆婆媽媽都搶著要她做媳婦，但是她已經步入婚姻了。

董紫筠透露，有不少朋友建議她可以開設粉絲專頁，「不過我還在想，也不知道可以放什麼」。記者便從旁建議，可以寫診間紀錄、疾病資訊或是生活點滴等，董紫筠則表示，會再想看看。

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠。（圖／翻攝自臉書）

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠。（圖／翻攝自臉書）

雖然外表清新亮麗，但董紫筠還是希望大家能把焦點放在她的醫療專業上，好比說，女生最在意的屁股微笑線暗沉，董紫筠就建議，「減少久坐時間，大約坐著45-60分鐘，就起來活動5-10分鐘，另外可以使用坐墊，緩解坐骨結節及椅子間對皮膚的壓迫，或是可使用果酸類產品去角質。」

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