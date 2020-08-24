上任市長第一天「緊緊緊」　陳其邁談高雄防疫：過去在行政院就掌握

▲陳其邁流行疫情指揮中心第35次應變會，會後聯訪。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁24日於高市府四維行政中心宣誓就職後，接著就前往視察鐵路地下化綠園道工程，下午還要主持因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會，就職第一天行程滿滿，而這也是他首次以市長身分主持會議。

高雄市長陳其邁24日剛上任，一整天行程滿滿，下午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會，這也是他首次以市長身分前來開會，由於馬上要開學了，陳其邁也提及因應外籍生，希望居家檢疫14天能夠落實，防疫旅館必須整備完成。他表示：「我想高雄市的防疫，衛生局跟所有局處首長都很努力，那在過去幾次的防疫工作也非常的到位，有一些加強要的部分，再盯緊一點，其實不瞞各位，我在行政院的時候就常跟他們做了解，掌握高雄的一些狀況。」

至於當市長跟之前在行政院工作就是感覺上面有何差別？陳其邁指出：「行政院做整個防疫的政策，地方在做防疫工作的時候，就必須跟中央密切的合作，是過去不管是韓市長時期，或者是現在陳市長都一樣，防疫的工作就是中央、地方必須充分合作，政府跟民間跟市民一定要大家一起合作，才能夠把防疫的工作做好。」

衛生局長黃志中也補充，目前高雄有超過2千床的防疫旅館，入住率是7成，預約有3百多床，2百多個空床，目前是足夠。不過面臨開學，也會盡速將找當時有登記的防疫旅館，預計會超過4千床，符合需求。