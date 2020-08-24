曾玟學駁人渣文本：非常私下的聚會　不相信有民進黨的人參與

記者楊蕓／台北報導

時代力量23日驚爆「國昌錄音檔」外流，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，曾玟學昨晚宣布退黨。時代力量黨代表、輔大助理教授周偉航指稱此事是民進黨搞的，直言民進黨是真的惹火他了，對此，曾玟學24日上午於立法院受訪時表示，從錄音檔的內容，應該是非常私下的聚會，他不敢相信會有民進黨的人參與這場聚會，如果周偉航有提出進一步的證據再來討論。

▲苗栗議員曾玟學親上火線回應。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上爆出一份「國昌錄音檔」。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。曾玟學對於黨內無人批判此事而感到心寒，23日晚間宣布退黨。

不過，時力成員、輔大助理教授「人渣文本」周偉航昨在臉書發文寫道，「對於曾玟學退黨，我先簡短談個人看法，第1、就讓新竹那邊和他比較熟的去溝通，我這種邊緣人沒什麼立場去和他討論；第2、人家故意挑黨內選舉階段發個去年的老梗就中計了，我是能講什麼；第3、不少人今天在新竹助選，很多事可去現場溝通；第4、民進黨是真的惹火我了，原本很多事我是看在友情不講的，但你們這種搞法超過了」！

針對人渣文本的說法，曾玟學駁斥並表示，從錄音檔的內容，應該是非常私下的聚會，不敢相信會有民進黨的人參與這場聚會，周偉航指控民進黨流出的錄音檔，如果未來有提出進一步的證據再討論。

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