LIVE／黃國昌錄音檔外流　苗栗議員曾玟學親上火線回應

記者黃巈禾／台北報導

時代力量23日驚爆「國昌錄音檔」外流，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，曾玟學23日晚間也因此宣布退黨。不過，黃國昌24日深夜反擊，這是惡意剪接私下聊天內容。對此，曾玟學24日上午10時在立法院中興大樓一樓召開記者會，針對錄音檔和退黨進行相關說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個，苗栗議員曾玟學宣布退黨。（圖／翻攝曾玟學臉書）

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上爆出一份「國昌錄音檔」。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。

黃國昌在錄音檔中批評，當時曾玟學受到他的幫助，選上了黨內決策委員，卻在投票時「跑掉」，讓預期的結果出現落差，「是出來靠夭什麼的？黨有欠你嗎」、「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」

曾玟學23日在退黨聲明中表示，錄音檔出現後，黨內沒人對黃國昌的言論有任何意見，還有人覺得消息是他放的，過去多次黨內放話和洩密也被懷疑過，實在讓人非常心寒，「我從參與時代力量，到參選公職，一直都是想盡己之力為台灣的政治文化打開一些不同的機會和空間，但只要意見不同就要被鬥爭，就是一個能夠給年輕人希望的政黨嗎？」

曾玟學還說，知道黃國昌對於時代力量的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在黃國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討，在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同。

不過，針對錄音檔一事，黃國昌於24日深夜反擊，對於不同想法的同伴，有時候會希望他來協助溝通，解決彼此的誤會，「令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。」

針對錄音檔和退黨一事，曾玟學北上立法院中興大樓一樓，親上火線進行相關說明。