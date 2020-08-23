不用滑鼠也能操作電腦　 台科大開發手勢遠距操控！準確率達9成

▲台科大與「酷手科技」合作研究開發創新的手勢控制人機介面技術，透過手環上的感測器偵測手腕肌動，只要動動手指，就能將人手變成遙控器。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

不需滑鼠或搖桿，只要戴上手環做出手勢指令，就能遠距操作電腦、玩VR遊戲！台科大與「酷手科技」合作研究，開發創新的手勢控制人機介面技術，透過手環上的感測器偵測手腕肌動，使用者只要動動手指，就能將人手變成遙控器，成為能遠距控制各種電子與機械設備的魔法手環。



台科大指出，酷手科技2018年起與機械系教授劉孟昆展開合作，開發創新手勢控制人機介面技術，由劉孟昆帶領學生郭昭廣、林昱廷、邱兆偉，以人工智慧與訊號處理演算法，開發手勢遠距操控技術。研究成果不僅在2019年獲得科技部產學計畫獎項，也獲證台灣發明專利，更於近期登上頂尖國際期刊《IEEE Sensors Journal》。

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▲台科大教授劉孟昆（左3）帶領學生郭昭廣（左1）、邱兆偉（左2）、林昱廷（左5），開發手勢遠距操控技術，研究成果在獲得2019科技部產學計畫獎項。（圖／台灣科技大學提供）



台科大校長廖慶榮表示，這次參與計畫的同學當初都是參加實務專題課程的大三學生，透過實務專題和指導教授、廠商一起投入研發工作，不僅在學生時代就獲得許多實務專題獎項，更提早與業界接軌，快速累積實作經驗，培養跨領域的溝通合作能力。



台科大說明，與酷手科技透過手腕偵測肌動訊號，來識別使用者手勢技術，利用手環上的感測器偵測震動訊號，進而分析使用者的動作手勢，再藉由藍牙連線遠距控制手機、電腦、智慧型頭戴式裝置等，達到真正的遠距操控。

▲台科大與酷手科技合作研發智慧手環 ，感測手腕肌動進行遠距操控，研究成果登IEEE國際期刊。（圖／台灣科技大學提供）

劉孟昆表示，振動訊號有別於電或光學方式，並不受皮膚流汗影響，穩定性佳且在室外、潮濕環境都可以使用。不過，振動訊號源相對複雜，因此台科大團隊透過人工智慧與訊號處理的演算法，找到最顯著的特徵組合，不但可以縮短計算時間、反應時間，準確率更可以達到92%，對系統的穩定性及耗電量有很大的助益。



負責軟體與程式開發的台科大電機所碩二學生邱兆偉表示，透過專案學習到機器學習軟體和最佳特徵選取的演算法，在執行的過程中遇到問題都要想盡辦法找出問題點，並且針對問題重新修改程式，邊做邊調整，透過參與專題才第一次有機會接觸訊號處理領域，撰寫程式的能力也有很大的突破，是很大的收穫。

▲台科大研究團隊。（圖／台灣科技大學提供）



參與研究計畫的台科大機械所碩二學生林昱廷，負責濾波、產生特徵等前處理。林昱廷表示，參與專題之前完全不懂訊號處理，透過和老師討論，查找網路資源學習、研究論文，慢慢摸索練習，最後不僅學會如何寫程式、機器學習、濾波、特徵選取等訊號處理的方法，研究手腕肌動的過程中，也收穫了不少肌群相關醫學知識，學到機械系本科專業外的新知識領域。