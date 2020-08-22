電腦公司上班！同事「組裝+重灌」忙2小時　他20分鐘搞定...卻被開除了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友原本自己開電腦工作室，為了讓收入更趨穩定，他白天到電腦公司上班、晚上接案；沒想到，他以超高效率維修電腦，竟得罪其他同事，後來老闆為了顧全大局，只好將他開除，避免影響整個團隊士氣，這讓他不禁感慨，「老闆要的是團隊和諧，而不是效率，我搞錯方向了。」

這位電腦工程師在「爆怨公社」發文訴苦，「修電腦這種事情對我來說十分上手，原以為到電腦公司上班，可以做得很長久，然而我高效率把全公司所有要修的10幾台電腦，用5個小時一次修光，結果卻被開除了。」

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他表示，在維修過程中，他整合更新包，所以安裝好的系統不用浪費時間線上更新，大約可省下40分鐘，「我看同事組裝+重灌要搞2個小時，為了效率組裝+重灌，我用自己的方法壓縮到20分鐘完成。而且公司的組裝機都是工業包裝的，也幾乎都是陽春文樞機，所以很好組，裝系統約10分鐘，剩下的設定跟安裝都自己寫批次檔一次跑完。」

原本高效率的展現，違背了公司的作業流程，讓他成為同事的眼中釘，也把團隊氣氛弄得很差，原po坦言，「我的問題是不按SOP，自己搞一套快速裝機，也不太融入同事閒聊，做完事公司沒安排其他的事情，我馬上上網看東西不懂得裝忙。」

當然，老闆十分認可他的能力，但更直言「公司是團體，不是你的個人秀，就算整合再好，也只有你掌握技術，別人無法複製，一個改版只有你有辦法修改，但標準安裝是可以複製交接的，所以公司才會用最原始的做法，而不用那些整合的東西。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

後來為了顧全大局，老闆開除了他，原po則不禁感慨，「早知道一開始我就謙虛一點，照別人的速度去修就好，太過高效率，反而讓同事對我不滿。」

po文釣出同業，留言表示「電腦業的悲哀！我也是，最近搞得很煩，事實就是...按部就班就好，也不需要會太多，讓老闆知道越多技能，他只會想辦法榨壓你，不會想辦法幫你加薪~攤手」、「不過就你的裝法，裝一般家用或許還行，如果是要跑系統，那IT主管會讓你這麼搞？那應該準備迎接災難，在SI來說一步一腳印，是不會允許自以為是的，有些災難不是你扛得起的」。

網友們看完也紛紛回應，「你適合當老闆，不適合當員工」、「恩老實說...我也不是看中能力，好相處是最好的。和諧、信任、默契，其他等等的能力是可以培養的」、「你是個好員工，但是你適合獨處」、「職場上會做人比會做事重要」、「你要不要來我們公司上班？我們公司喜歡各路高手」、「小廟容不下大神」。