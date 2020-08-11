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友人全誤會「羅技」是韓國公司　真正產地曝光驚呆網：以為是台灣

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羅技 G413 電競鍵盤上市。（圖／記者莊友直攝）

▲羅技在台灣以鍵盤、滑鼠聞名。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

羅技（Logitech International S.A.）可說是家喻戶曉的品牌之一，他們家的滑鼠、鍵盤等3C用品都廣受歡迎。一名網友日前發現一項驚人事實，他問了自己的10個朋友，想不到全部人都認為羅技是韓國的公司，直到查詢後才發現，羅技竟是瑞士的公司，因此他就PO文詢問，「難道是我這邊同溫層的問題？」

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「羅技（logitech）是瑞士公司」為題發文，羅技是個知名度相當高的大廠牌，不過總部明明就位於瑞士，原PO和他的10個朋友卻都誤以為羅技是韓國公司。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，由於他與友人都堅信羅技是韓國公司，因此上網查詢後瞬間驚呆，難以相信羅技真的是瑞士的外設研製企業。不過由於他們的想法非常堅定且一致，因此原PO就好奇，「難道是我這邊同溫層的問題？」

貼文一出，反倒湧現上百名網友認為，「我以為是台灣的」、「以為台灣+1」、「真的一直以為是台灣的」、「認為是台灣的，這品牌在台灣30年了」、「根深蒂固以為是台灣的」、「我聽到的說法是普遍認為是台灣公司耶」、「我以為是台灣，行銷很本土，價格也很親民」。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅技旗下有許多子公司，不是只有賣鍵盤和滑鼠而已。（圖／記者湯興漢攝）

還有不少網友紛紛留言回應，「突然覺得好高級」、「不知道哪裡，但從來沒有以為是韓國的」、「以為韓國公司+1」、「會讓人以為是韓國的是因為他包裝上寫韓文吧」、「LG跟Logitech傻傻分不清」、「我以為美國公司」、「沒想到我用的是瑞士的產品」、「沒去查但怎麼想都是歐美公司」。

此外，這則貼文還釣出一名在羅技美國辦公室工作的「台勞」回文表示，不只台灣人以為羅技是台灣公司；韓國人也以為是韓國公司；就連日本朋友也都誤會是日本公司（日本的公司名為logicool）。雖然新竹還有Engineering、GSM、QA等部門，但礙於成本考量，許多工廠都已經遷至蘇州。他還補充，羅技有雙總部，一個在瑞士、一個在矽谷，羅技其下有許多子品牌，像是Ultimate Ears、Astro Gaming和Jaybird等，並不是只有賣鍵盤和滑鼠而已。

據悉，羅技在1981年正式成立，為瑞士的外設研製企業，在世界一百多個國家和地區都有設廠，其中包含矽谷、洛桑、香港、蘇州、新竹、東京等地。

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