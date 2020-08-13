「卡陸生」馬英九籲大學校長抗議　台科大：各校100%支持盡快開放

▲各大學校長呼籲盡早開放陸生返台。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

陸生舊生至今仍無法返台，引發各界熱議。前總統馬英九更在今（13日）稍早呼籲公、私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策。對此，台科大校長、國立科大校院協進會理事長廖慶榮除了表示支持外，也提到昨日才與協進會成員進行調查，各成員校長都100%支持盡快開放陸生，並且希望「越快越好」。

馬英九13日於臉書提到，最近政府全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。馬英九說，陸生來台就讀，一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑，蔡政府歧視性的做法，令人深感失望與憂心，謹此呼籲全國大學校院的校院長，一起站出來，抗議這項不法、不當、不智之舉。

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廖慶榮今日向《ETtoday新聞雲》表示，其實各大學、各協進會日前都已發表立場，支持陸生盡快返台。身為為國立科大校院協進會理事長，他昨日也特別詢問會員，「高達100%的會員校長同意讓陸生新、舊生及早來台，各校長立場已非常明確」。



廖慶榮也說，陸生來台應該要越快越好，以現在的時程看來，除了在大陸申請、台灣教育部審核的過程，抵達台灣也需要時間做檢疫，現在的時間已經非常趕，希望兩岸政府能正視學生受教權，儘速安排陸生返台時間。

