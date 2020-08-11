屏東監獄受刑人半夜溫習解題技巧　考上電腦證照率過9成

▲屏東大學與屏東監獄合作，透過考取電腦證照，讓受刑人重生道路走得更平順。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學與屏東監獄合作，透過適當的職業技能培訓教化，讓受刑人重生道路走得更平順，11日上舉行結訓典禮及電腦捐贈儀式。有的學員從未接觸過電腦，到學會設計精美海報作品及排版等技藝，結訓前為準備檢定考試，還半夜起來溫習，全力應考，學習精神值得肯定；而一位即將假釋出獄的受刑人表示，未來可以重新做人、重新開始。

▲▼古源光(右)校長周輝煌(左)典獄長、古源光頒發證照給受刑人。

當初為辦理課程及檢定所需的電腦教室環境，屏東監獄特別騰出一間教室空間，進行配電處理，屏東大學則派員建構教室教學環境及廣播網路，並捐贈35組電腦供授課使用，開辦數位多媒體設計班及商務軟體應用能力班，以因應未來職場需求，並結合中華民國電腦技能基金會認證檢定，透過產官學三方機構的實質交流及資源整合，免費輔導及考照。

參與受訓的30位學員，認真用心上課，遇有不懂地方都把握機會，積極請教老師；並報名TQC「電腦繪圖設計製作」、「影像處理製作」、「商務軟體應用能力」等3職類的檢定，通過率93%，其中還有學員半夜起來溫習老師的教學解題技巧及步驟，只為拿取證照。

典獄長周輝煌表示，出獄重返社會的更生人，若要降低其再犯率，關鍵有二，一是家人的支持，一是穩定的工作，感謝屏大提供設備師資和這麼好的課程，協助學員在生涯規劃上踏出了一小步，他也期勉學員發揮所學，TQC等3類職類檢定合格，未來無論在從事哪種行業，都有加分作用，「一技在身，不怕餓肚子」。

屏東大學古源光校長感謝屏監提供機會，落實大學社會責任的實踐；他說，電腦已是現代公民很重要的溝通工具與生存技能，也是應徵工作的敲門磚，甚至要在家當網紅也行，很高興看到學員在受訓期間認真努力學習，屏大有多元的師資，屏監未來要開設任何課程，屏大都願意全力協助。

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