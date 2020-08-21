台南在地食材盡在府城漢堡節　黃偉哲邀請吃貨們來快閃吃到寶

▲「2020府城漢堡節」佐台南在地食材，飄香誘人熱鬧開幕，台南市長黃偉哲，與許多老饕食客不畏風雨，熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020府城漢堡節」佐台南在地食材，飄香誘人熱鬧開幕！身為南波萬吃貨的台南市長黃偉哲，21日與許多老饕食客不畏風雨，熱情參與，今年主辦單位晶英酒店力邀在地台南老爺行旅等14家重量級漢堡店，以及2間台北快閃餐車等16家專業漢堡職人，創作出多款專屬於台南在地風味的漢堡，豐富大家的味蕾。

「2020府城漢堡節」，同場加映啤酒及大胃王比賽，邀請全台漢堡迷，週末來台南進行一趟小旅行並享受美食盛宴。



台南市長黃偉哲表示，台南的傳統美食眾所皆知，但其實台南也有來自台灣各地進駐臥虎藏龍的漢堡職人，行銷台南農特產品不遺餘力的他，得知今年漢堡節特別使用台南農產品在地食材入菜，給予高度肯定，也感謝大家的用心與創意，在地14家漢堡店家再加上台北2家快閃店皆為一時之選，推出近50款特殊口味的漢堡，要讓漢堡迷們大快朵頤。





親切隨和的黃偉哲，在活動現場攤位一一試吃，各式各樣搭配台南在地食材的創意漢堡，店家們紛紛熱情款待，也吸引與會民眾駐足享用「偉哲吃過都說讚」的漢堡；希望台南市政府與飯店業者的合作，透過漢堡節將台南好吃、好玩的店家串聯，吸引更多人潮來台南玩喝玩樂，並愛上台南。





台南市政府觀旅局表示，透過飯店業者與市府團隊整合台南在地當季農特產推出漢堡節，台南各區都有很棒的農產品，如西港西瓜綿、東山蜂蜜、關廟竹筍與鳳梨、玉井芒果、大內酪梨、麻豆文旦、官田菱角與七股鹽地番茄等，各店家將這些特色在地食材加入漢堡內，讓漢堡激盪蹦出新台南味，實在非常有創意，除了能讓更多人吃到台南在地農產品，也為台南的美食之都美名再加分。



晶英酒店總經理李靖文表示，台南晶英秉持著與在地共生共榮的品牌精神，期許可以成為城市中跨界交流、創意共好的生活平台，讓人愛上台南味；這次漢堡節活動中還規劃趣味比賽、復古童玩和專人折汽球、大胃王漢堡比賽、喝啤酒比賽、紙飛機比賽及World Gym教練帶跳活力健康操，有吃有玩有動，愛吃不怕胖，希望大家趁著週末來台南瘋一夏。

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