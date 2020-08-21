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台南房價居高不下　 台南市議長郭信良憂青年難以安居

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▲台南市議會議長郭信良耽心台南市房價居高不下，青年朋友難以安居。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會議長郭信良耽心台南市房價居高不下，青年朋友難以安居。（圖／記者林悅翻攝）


台南市第1季住宅價格指數108.95，為六都最高，台南市財稅局隨即指出，台南市同期的房價所得比為7.28，不僅低於全國平均數8.62，更是六都最低，對此台南市議長郭信良21日表示，台南市房價上漲是不爭的事實，市府不應以房價所得比來轉移焦點。

郭信良議長認為，對於經濟能力較低的青年族群，市府應多用心推出實質政策，讓青年得以在台南安居。

郭信良議長指出，依據台南市財稅局所說，台南的房價負擔對民眾而言，尚在合理範圍內，但他希望市府可以更細微地去分析，不同年齡層的民眾分別在37區對房價的承受度。台南的房價居高不下，而且還看不到房價的天花板，在這種情形下，收入有限的青年及年輕小家庭要如何在台南買房定居，令人質疑。

另外，對於財稅局所稱，市府採取租屋補貼及社會住宅等政策來減輕租屋族負擔。郭信良議長表示，內政部營建署核定給台南市的租金補貼每月為2600元或3200元，今年可供8257戶申請，但不知青年申請核准的案件數量為何，是否真正讓市民得益。

至於社會住宅政策，郭信良議長認為尚且是空中樓閣。郭信良議長指出，雖然市府興建目標為2千戶，但首案在2021年才要動工，預計2023年方能完工，對現在的租屋族根本沒有幫助。郭信良議長期盼市府積極面對問題，拿出實質的政策，解決青年住的困難。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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