疫情指揮中心擬推口罩「防偽標示」　台南藥師會表示認同

▲台南市藥師公會呼籲民眾購買醫用口罩，一定要選有完整包裝標示的（盒裝或印刷袋裝），外包裝的標示也必需清楚完整，這樣才能買得安心、戴起來有保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會指出，口罩製造廠「易廷」的經理在媒體採訪報導中指稱，目前仿冒口罩流通最多的大概是單點的藥局業者，然後再來就是網路，報導一出引起全台開業藥局藥師的怒火，紛紛到該公司臉書留言抗議。

有人留言：「說話要有社會責任，傷了人就該出來勇敢面對與負責承認錯誤，貴公司為了商業廣告誣陷一群熱情盡心盡力的藥師，汙衊行為造成藥師名義損失，真該道歉！以息眾怒！」，甚至也有人留言：「小藥局會公告告訴消費者，易廷口罩市面上假貨多，難以分辨真偽，建議不要購買！」…，藥局藥師群情激憤！

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，報導出來後的隔天，就接到販售實名制口罩的藥局藥師反應，有民眾以懷疑的口吻詢問藥師：「我們買的實名制口罩會不會也有仿冒的？」，讓藥師哭笑不得，百般解釋、深感無奈，認為身為口罩國家隊的口罩廠主管，一句輕率的發言，不僅中傷了全國的開業藥師，間接也造成民眾的恐慌，甚至對政府防疫德政的實名制口罩也產生懷疑。

吳振名也再次呼籲，民眾購買口罩一定要選有完整包裝標示的（盒裝或印刷袋裝），外包裝的標示也必需清楚完整，例如醫用口罩，一定要看到印有口罩的醫療器材許可證字號，台灣本地生產製造的醫用口罩會印有「衛部（署）醫器製壹字第XXXXXX號」；若是國外進口的會印有「衛部（署）醫器輸壹字第XXXXXX號」；若是從大陸進口來的則印有「衛部(署)醫器陸輸壹字第XXXXXX號」，另外，廠商的名稱、地址、聯絡電話也都必須標示清楚。

吳振名相當認同媒體報導有關中央流行疫情指揮中心擬推口罩防偽標示，來防止民眾買到仿冒口罩。吳振名也強調，現在民眾可購買到口罩的管道太多，易產生管理上的盲點與漏洞，另一個防弊的方法也可將銷售管道單純化，例如，醫用口罩早期只有在藥局可購買到，民眾也認同購買醫用口罩一定要到藥局，由口罩廠直接配送「醫用口罩」到藥局，讓藥局有充分與足夠的口罩量來販售給民眾，也可讓銷售通路單純化，如此也能達到降低仿冒口罩出現的防弊效果。

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