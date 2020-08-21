協助弱勢房屋修繕台南經驗分享　黃偉哲親率團隊簡報

▲台南市長黃偉哲率台南房屋修繕各職工志工團體代表進行簡報，分享台南經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



副總統賴清德於擔任台南市長，即推動志工團體協助弱勢修繕房屋，鑑於「有情有疼心ㄟ厝」的政策值得推廣，21日他親臨高雄市政府四維行政中心，由台南市長黃偉哲率台南房屋修繕各職工志工團體代表進行簡報，分享台南經驗，體現蔡總統「大南方、大發展」政策。



市政的延續性無庸置疑，以協助弱勢修繕房屋來說，台南市政府延續賴副總統時任市長時推動公益持續迄今，透過大台南總工會、台南市勞工志願服務協會和木工工會擔任領頭羊，並向慈善事業團體募得基金執行，回顧台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊志工，走過7個年頭，已成功幫助各地弱勢115戶家庭房屋修繕。





台南市長黃偉哲表示，社會安全網需要大家共同補強，台南市將善的種子散播出去，並與高雄市各界共同學習成長，團隊預計在24日協助高雄市大樹區吳姓住民，啟動房屋修繕作業。



黃偉哲指出，過去台南與高雄、屏東甚至嘉義，事實上在區域治理平台的時候，提出很多好的構想，未來合作的平台，一定能夠在重啟之後，為民眾、為大南方、大發展做更多事、更廣泛服務。



自黃偉哲就任市長後，持續賴副總統台任南市長期間，協助弱勢家庭「房屋修繕」的服務，為台南市協助弱勢修繕房屋機制打下良好基礎；在他接任後，持續將這項優良的台南人情味推廣出去，同時也將打造「希望家園」列為施政重要目標，期許市府是一個「有情、有疼心」的政府，不僅要疼惜和扶持弱勢族群，更要使生活在台南這塊土地上的人民感到希望和溫暖。





賴清德在會中分享他市長任內視察時，看到木工工會志工幫助職災勞工修繕房屋，深感敬佩，認為此善舉值得鼓勵，也為了不再讓工會志工還要去籌措修繕材料費用，因此由「財團法人杜萬全社會福利慈善事業基金會」捐助善款，作為日後修繕的材料基金，並將修繕服務從「職災家庭」擴大至「弱勢家庭」。

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