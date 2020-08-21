台南東區樂齡　光華附幼攜手帶著祖孫「藝遊趣」

▲為了慶祝祖父母節，台南市東區樂齡學習中心在祖父母節前夕，辦理「祖孫藝遊趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了慶祝祖父母節，台南市東區樂齡學習中心在祖父母節前夕，辦理「祖孫藝遊趣」活動，特別邀請祖孫攜手同遊巴克禮公園，以別開生面的「祖孫藝遊趣」為主題，一同度過溫馨又極具意義的大自然藝術饗宴。

此次活動只要祖孫共同出席即可報名，吸引近30個家庭參與，成員有中心學員、志工、光華附幼及光華高中銀髮族活動管理學程的學生以及社區民眾，各家攜老伴幼共襄盛舉。活動從「走讀巴克禮」公園導覽開始，接著是本次活動的重頭戲「大地拼貼師」及愜意的「草地野餐派對」各家分享創作，共享祖孫情。

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巴克禮公園樹多、涼快又有美麗的草皮及豐富的生態，最適合一家老小一同探索，活動中祖父母牽著小孫子的手、大孫子扶著祖父母散步的樣態是盛夏裏最祥和的風情，祖孫們一邊散步、一邊聽導覽、一邊撿拾大自然素材，走著走著身心舒暢，聊著聊著感情升溫，最精彩的是「大地拼貼師」的活動，祖孫們共同撿拾落葉、枯枝、種子果核…等大自然的素材，打破作畫一定要彩筆的框架，以自然物直接入畫，一起創作祖孫間獨一無二的作品，每一幅作品都令人驚艷，不僅活絡祖孫之間的感情，也留下難忘的記憶。

惠津阿嬤看著祖孫共同創作的作品，很是滿意笑開懷，她說：「外孫子女住高雄本來不想回來，但這次活動對我意義非凡，我堅持一定要參加，孩子一家果然回來了，我真的非常開心！」

光華高中去年辦「出租金孫」的活動得到不錯的迴響，今年繼續媒合將銀管學生與樂齡夥伴送作堆，讓樂齡夥伴都能共享祖孫情，學生林益賜表示：「我今天是陪樂齡志工參加活動，原來陪長輩走讀生態這麼有趣，回家我也要帶我阿公到處走走看看，製造屬於我們祖孫間的共同回憶」；孫子還小借一位金孫的樂齡志工隊長陳泰源同樣也表示：「這樣的組合真有趣，明年要帶自己的孫子一起來參加！

台灣已從高齡化社會邁入高齡社會，每年8月的第4個星期日是祖父母節，希望藉此活動開啟更多祖孫之間相處的機會，活絡祖孫世代的互動，不只在祖父母節祖孫同遊，讓祖孫互動化為生活常態，共同締造祖孫間更多美好回憶！」。

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