19歲科大情侶趕打工遇車劫雙亡！燒肉店老闆等嘸人　電話找人驚知死訊

記者林悅／台南報導

台南市後壁區台1線20日下午4時發生一起死亡車禍，當時一輛聯結車在路口停等紅燈，不料車斗遭後方男女雙載機車撞上，19歲黃姓男騎士頭部重創身亡，後座19歲許姓女子送醫後傷重不治，警方調查2人案發時是冒雨騎車欲趕往市區燒肉店上班打工途中不幸發生車禍身亡。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，1輛聯結車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局20日下午4時1分許，接獲民眾報案，指台1線後壁上茄苳段南下280公里發生車禍，因此派遣後壁、白河及新營分隊到場救援。不過，警消到場時，黃姓男大生（崑山科大，目前休學中）被夾在機車座上，頭顱破裂、身體彎曲，明顯死亡，後座許女（中華醫事科技大學學生）則倒臥在地，已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。

肇事的聯結車案發後駛離現場，台南市警白河分局警方據報，調閱路口監視器，查出涉案聯結車車號，循線找到該聯結車之45歲張姓駕駛人，駕駛見警方上門，獲知此事甚感震驚，駕駛人向警方表示案發時下雨，他停車等紅燈，並沒有發現後車斗被機車撞擊，所以不知發生車禍，才會駛離現場，並非故意離去。

警方指出，案發時原本不知許女身分，是在查處案情時，許女手機在響，警方接聽告知對方此事時，才獲知許女身分，及案發時2人共騎機車是要趕到市區打工的燒肉店上班，因店家等不到2人，才會請其同事打電話問許女為何還不上班，許女同事獲知2人惡耗也十分震驚。

台南市白河分局警方再次呼籲民眾，天雨路滑要特別注意行車安全，並隨時注意前方路況，避免再發生憾事。

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