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追撞雙亡…小倆口1個月前才換情侶安全帽！親友叮囑：注意安全

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記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南市後壁區台1線20日下午4點多發生一起死亡車禍！當時一輛聯結車在路口停等紅燈，不料車斗遭後方雙載機車撞上，19歲黃姓男騎士頭部重創身亡，後座19歲許姓女子送醫後傷重不治。家屬得知消息後都相當難以接受，而從黃男臉書可得知，他一直都將騎車視為自己興趣，如今卻與女友葬送輪下，令人鼻酸。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市後壁區20日一輛聯結車在路口停等紅燈時，遭後方1部機車撞上，機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南19歲小情侶騎車追撞雙亡。（圖／翻攝臉書）

▲台南19歲小情侶騎車追撞雙亡，從黃男臉書可見他熱愛騎車。（圖／翻攝臉書）

台南市消防局20日下午4點1分接獲民眾報案，指台1線後壁上茄苳段南下280公里發生車禍，因此派遣後壁、白河及新營分隊到場救援。不過，警消到場時，黃姓男大生被夾在機車座上，頭顱破裂、身體彎曲，明顯死亡，後座許女則倒臥在地，已無呼吸心跳，送醫後不治。

而從民眾提供的行車紀錄器可見，當時天候狀況不佳，黃男與許女共乘一輛機車，從鏡頭右方一路向前行駛，但不知為何撞上前方聯結車車斗，等到後車靠近時，機車零件已經散落一地。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲車禍現場，黃男愛車零件散落一地。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，19歲黃姓死者是台南崑山科大學生，後座許女則是台南人，兩人為情侶關係。從臉書可見，黃男7月21日才PO文開心分享換新的全罩式安全帽，畫面中女友還開心抱著玩偶與同款不同色的情侶帽合影，未料，隔月2人就不幸碰上車禍身亡。

▲▼台南19歲小情侶騎車追撞雙亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南19歲小情侶騎車追撞雙亡，從黃男臉書可見上月他與女友才剛換新安全帽。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南19歲小情侶騎車追撞雙亡。（圖／翻攝臉書）

把騎車視為興趣的黃男，在臉書曬出愛車跑山的山道攝影，親友留言提醒「騎車小心」「注意安全」。（圖／翻攝臉書）

目擊者指出，聯結車停等紅燈，不久後起步離開。白河警方調閱監視器，當晚7點多將聯結車駕駛帶回派出所調查。45歲張姓司機供稱，當時下大雨，未察覺到車子有異狀，更不知道發生車禍，所以一綠燈就駕車離開，現在接到消息很震驚。目前警方初步調查，研判是下雨天視線不佳，機車意外追撞前方聯結車釀禍。

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