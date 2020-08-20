「考試委員滿足錢多事少離家近」　張其祿：我當立委都有點後悔

▲民進黨團舉辦「考試院功能檢討與定位」憲法改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應朝野主張廢除考監兩院，民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行憲法改革公聽會，並邀集朝野立委與多位專家學者與會，探討考試院的功能檢討與定位。台灣民眾黨立委張其祿發言時表示，學界有很多教授都希望能夠擔任考試委員，因為錢多、事少、離家近三項條件都可以滿足，「我做立委都覺得有點後悔」。

立法院新會期將於9月1日啟動，總統蔡英文曾提到，當前最重要的改革就是憲政改革，朝野有共識的18歲公民權、廢考監可優先推動，游錫堃日前也表示，立法院新會期開始將討論組成修憲委員會。民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行「考試院功能檢討與定位」公聽會，由民進黨團書記長鍾佳濱主持會議，並邀請朝野立委與多位專家學者討論。

▲台灣民眾黨立委張其祿。（圖／記者林敬旻攝）



張其祿表示，廢除考試院的爭議不大，國人普遍都有高度共識，因為五權分立的概念是在當時「大中國憲法」的環境下所制定，已經不符合當今台灣的實際需求，從權利的分立與制衡來看，疊床架屋確實造成混亂。

張其祿指出，以一位公務人員的生涯來看，只有在考試階段由考試院主管，在進入公務體系到退休之前，都由人事行政總處負責，退休後才會銜接回到考試院，「考試院的功能還沒有人事行政總處高」，從考試委員身上也看不出太多的功能。

張其祿提到，學界有很多教授都希望能夠擔任考試委員，因為當考試委員棒了，錢多、事少、離家近三項條件都可以滿足，「我做立委都覺得有點後悔，因為太辛苦了」。他認為，考試委員的功能實在有限，國家每年卻要花費高額的公帑，維繫一個法統、不符合台灣現況的院，「考試院早就不應該有」。

張其祿說，如果考試權要拉回行政體系，獨立性還是很重要，以免造成任用自己人、考試辦理不公的疑慮，他建議將考試權拉下行政體系，與人事行政總處合併為獨立機關，不僅能保持與行政體系一定的距離，也比較能維持考試權的專業獨立性，避免遭受政治上的干預，算是兩全其美的折衷方案。

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