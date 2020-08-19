捷克參議長9/1赴立院演說　林為洲建議致贈「彰顯中華民國」紀念品

▲捷克參議長維特齊將在立法院議場發表演說。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議長維特齊與捷克布拉格市長賀瑞普將在8月底訪問台灣，維特齊9月1日赴立法院發表演說。立法院長游錫堃19日上午召集黨團協商，希望朝野立委當天都能踴躍參與，各黨團也紛紛表達歡迎、全力配合。國民黨團總召林為洲則提議，可頒贈「彰顯中華民國」的紀念品，藉此提升台灣能見度。

游錫堃表示，維特齊即使在中國巨大壓力下仍堅持訪台，全團估計90人，會到立院參訪的約有36人，其中有8到10位參議員，規劃將由本週成立的「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長、國民黨立委萬美玲，以及副會長許淑華、陳以信、蔡適應等立委全程陪同。

游錫堃表示，目前規劃9月1日的上午9點到10點半，於議場頒贈維特齊國會外交榮譽一等獎章，隨後發表演說，這次參訪受國際媒體重視，希望朝野立委踴躍出席。中午則將會在院外舉行午宴，各黨團依政黨比例推薦委員出席，他強調，參訪行程將遵守防疫指揮中心規定，參與委員和工作同仁都應戴口罩。

民進黨團總召柯建銘表示，捷克參議長來訪是立法院盛事，要嚴肅、莊嚴的舉辦，民進黨團一定全力配合、全力以赴，他也提到希望立委當天能衣著整齊出席，「這不只是游院長的事情，是全立法院的事情。」

國民黨團總召林為洲表示，捷克跟中華民國有長久的「反共」友誼，與台灣的友誼不分政黨，因此國民黨團會盡量配合、動員。他建議外交部考慮除了頒贈勳章外，可以再送「彰顯中華民國」的紀念品，這是讓台灣被國際看到的好機會，趁這個機會讓國際大幅報導，藉此提升台灣能見度。

民眾黨團副總召張其祿說，民眾黨團樂觀其成、全力配合，他也特別提到，布拉格跟北市府是姐妹市，台北市長柯文哲跟布拉格市長也都有非常好的聯繫，以及互相參訪，這次捷克議長來訪不只深化國會外交，也是深化首都之間的交流合作。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時代力量會全力配合，這是非常寶貴的機會能推展我國國會外交，對於未來游錫堃能到別的國會進行演講、訪問，他樂觀其成。

會議最後做出協商結論：「各黨團同意109年9月1日上午邀請捷克參議院議長維特齊於本院議場發表演講，請本院委員踴躍參加，其他儀程作業事宜，授權秘書長依本院邀請國賓蒞院演講作業辦理。」