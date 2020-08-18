劉建國見證慈善車捐贈啟用　盼上山下海幫助更多雲林艱苦人

▲民進黨立委劉建國18日於立法院舉辦「愛雲林，慈善車」捐贈儀式。（圖／劉建國辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉建國18日於立法院舉辦「愛雲林，慈善車」捐贈儀式，由雲林同鄉總會捐贈慈善車給社團法人雲林縣夜市慈愛會，期盼透過慈善車的啟用，讓雲林縣夜市慈愛會可以有更強的行動力，全縣走透透做善事，幫助更多的艱苦人。

劉建國致詞時表示，雲林縣夜市慈愛會成立至今已有10年之久，幫助近3000名艱苦人安葬，捐助喪葬費達1億2200多萬元，這樣的精神令人感佩，因此得知慈愛會需要一台慈善車後，就義不容辭與雲林慈愛會榮譽總會長黃銘得聯繫，最終獲得雲林同鄉總會總會長李景雄的認同與支持。

▲劉建國舉辦「愛雲林，慈善車」捐贈儀式。（圖／劉建國辦公室提供）



劉建國指出，雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮及其幹部為了催生《殯葬管理條例》的「艱苦人條款」，從2013年起就在地方發聲，希望對低收入戶者的納骨塔位全額補助，經過努力在2015年雲林縣殯葬管理自治條例通過補助，隨後也在立法院三讀通過《殯葬管理條例》修正草案，讓全國各縣市低收入戶的塔位及火化費用都全免，受惠更多艱苦人。

劉建國說，去年在立法院三讀通過《殯葬管理條例》後，除了要用感恩的心感謝不分朝野的立委支持修法，更藉由慈善車的啟用，從立法院出發做善事，未來雲林慈愛會將與雲林同鄉會攜手合作，幫助更多需要幫助的艱苦人。

李景雄表示，雲林同鄉會多年來持續回饋母縣，不論是急難救助、孩子獎助學金、低收入戶現金救助、康復巴士等服務車的捐贈等，皆展現出雲林人團結、友愛的精神，即便身處在外打拚仍不忘關懷、回饋鄉里。

陳鴻榮則說，藉由慈善車的捐贈，未來慈愛會在幅員廣闊的雲林縣內，可以上山下海趕至艱苦人家中幫忙，未來將幫助更多需要協助的艱苦人。

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