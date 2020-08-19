捷克參院議長9/1赴立院發表演說　游錫堃：全程戴口罩

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊與捷克布拉格市長賀瑞普等人將在8月底訪問台灣，立法院長游錫堃日前也邀請維特齊9月1日於立法院議場發表演講，游錫堃19日上午召集朝野協商，希望朝野立委當天都能踴躍參與，各黨團也表達歡迎表示將全力配合。游錫堃受訪時表示，立法院尊重國際禮儀與防疫需求，屆時將進行人員分流、環境消毒，並且實施全程戴口罩。

游錫堃19日上午召集朝野黨團協商，研商「捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)來院參訪及發表演說」相關事宜，並在會中做成決議，各黨團同意9月1日上午邀請捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於議場發表演講，請立法院委員踴躍參加，其他儀程作業事宜，授權秘書長林志嘉依立法院邀請國賓蒞院演講作業要點辦理。

游錫堃受訪時表示，訪問團來台的相關規劃由外交部進行安排，其中維特齊等人將在9月1日拜訪立法院，他先前也已經公開邀請維特齊在議場內進行演講，詳細細節仍有待立法院與中央流行疫情指揮中心、外交部協調，現在還沒有辦法確定，立法院將擇期召開記者會向大家報告。

游錫堃說明，立法院尊重國際禮儀與防疫需求，屆時將進行人員分流、環境消毒，並且實施全程戴口罩，全程配合中央流行疫情指揮中心的要求，但同時也會兼顧國際禮儀。

游錫堃強調，維特齊是非常重要的貴賓，「這麼重要的國賓來了，我們應該邀請他到議場演講」，9月1日雖然立法院尚未開議，不過是立法委員新會期正式報到的日子，因此希望大家都可以到場聆聽維特齊的演講。

游錫堃也說，維特齊在中國大陸的大力打壓之下，仍然選擇到台灣進行訪問，「捷克這個國家讓我們非常敬佩」，政府也非常重視本次的交流，整體安排由外交部作主，也由於指揮中心的要求非常嚴格，立法院會配合所有防疫需求，將進行人員分流、環境消毒，並且實施全程戴口罩。

捷克參議院議長維特齊日前應游錫堃之邀，將於8月29日至9月4日率團訪台，維特齊日前也特別邀請已故捷克參議院議長柯佳洛的遺孀隨行，以完成柯佳洛的遺願。柯佳洛曾為規劃訪台遭到中國大陸威脅，後來不幸在展開訪台行程前病故，由於維特齊即將來訪，他也特別邀請柯佳洛的遺孀隨團訪台，以完成柯佳洛的遺願。

此外，捷克首都布拉格市長賀瑞普12日也宣布，將隨維特齊在月底訪問台灣，這也將是自稱「台灣迷」的賀瑞普在一年半之內第二度到台灣訪問，維特齊29日將率約90人的代表團首次訪台。

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