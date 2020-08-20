國民黨團缺席憲改公聽會　林為洲：修憲委員會越早成立越好

▲民進黨團舉辦「考試院功能檢討與定位」憲法改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應朝野主張廢除考監兩院，民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行憲法改革公聽會，並邀集朝野立委與多位專家學者與會，探討考試院的功能檢討與定位，不過現場卻未見國民黨團派員出席。對此，國民黨團總召林為洲受訪時表示，希望立法院長游錫堃在下個會期儘速成立修憲委員會，「越早成立越好，才不會原地踏步」。

立法院新會期將於9月1日啟動，總統蔡英文曾提到，當前最重要的改革就是憲政改革，朝野有共識的18歲公民權、廢考監可優先推動，游錫堃日前也表示，立法院新會期開始將討論組成修憲委員會。

民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行「考試院功能檢討與定位」公聽會，由民進黨團書記長鍾佳濱主持會議，並邀請朝野立委與多位專家學者討論。包括民進黨立委莊瑞雄、范雲、陳歐珀、賴品妤、許智傑、郭國文、劉世芳、林岱樺、何志偉、台灣民眾黨立委張其祿等人皆有與會，除時代力量立委陳椒華有事先請假之外，朝野立委僅國民黨團未派員出席。

▲民進黨團書記長鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，林為洲20日午間受訪時表示，國民黨團上午召開了兩場記者會，因為自己必須主持記者會，所以才不克出席民進黨團舉辦的憲改公聽會。林為洲說，他個人認為考試院不需要一個憲政機關，也希望立法院在9月開議後，游錫堃能夠盡快召集朝野協商成立修憲委員會，「不要都一直用講的」。

林為洲說明，屆時修憲委員會必須選出5位召委，並且盡快排定議程，決定哪些委員會要處理廢考監、18歲公民全以及閣揆同意權，這樣才有進展，否則2022年會來不及進行公民複決。

「2022年聽起來很遠但事實上很緊迫」，林為洲指出，修憲委員會必須要花很長的時間才能整合，當中必須選出5位召委，還要處理那麼多的修憲版本與議題，全案在進入二、三讀程序後，要有全體立委的3/4出席討論，出席委員中的3/4同意，才能送出立法院、交由公民投票複決，如此才有可能完成任何一項修憲。

林為洲說，修憲的議題已經討論了超過半年，卻沒有任何實質進展，目前立法院已經通過成立修憲委員會的提案，並且順利付委，但修憲委員會依然沒有成立，希望立法院動作快一點、不要在原地踏步。

林為洲強調，考試權應該要廢除院級單位，並用其他的獨立機關來處理考試院相關業務，國民黨立委可能也會提出其他的版本，他對此予以尊重，同時也希望游錫堃盡快召集朝野協商成立修憲委員會，「越早成立越好，才不會原地踏步」。

其他人也看了這些新聞...



►徐永明老爺酒店收「300萬現鈔」卻可交保 檢調原因曝光

►北檢4度提訊李恆隆 密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

►快訊／趙正宇涉貪上千萬被收押 抗告遭駁回...續蹲看守所2個月

相關熱門新聞...

►《聯合報》影射他借徐永明300萬 林佳龍找律師：捍衛清白

►北檢被爆上周五「超規格」祕密就訊林佳龍 說詞出入追金流

►被爆借徐永明300萬已被北檢就訊 林佳龍怒駁不實報導：將採取法律行動

►振興一下我們的美麗