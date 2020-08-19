老媽懷孕才回家離婚　失聯30年還要前夫3子女各給5937元養她

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓婦人在3名子女還年幼時無故離家，再次返家時，卻是懷著身孕要與朱姓丈夫談離婚，直到年老、無謀生能力，才反過來要求3子女每人每月給付5937元的扶養費，最後被台東地院法官打臉駁回。

▲黃婦要求與前夫所生的3子女支付扶養費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，黃婦為朱姓3子女的生母，由於現在年事已高、無謀生能力，名下無有價值的財產，已經不能維持正常生活，這才決定提告向與前夫所生的3個孩子討要扶養費用，每人每月應給付5937元供她生活所需。

不過，3子女向法官表示，母親在1991年間無故離家出走，當時他們分別才5歲、2歲以及1歲，自幼是由父親、祖父母照顧長大，對母親幾乎毫無印象，「2006年2月間她與其他人另組家庭並懷有身孕，這才返家要求和爸爸離婚，之後我們就再也沒有見過她，前後算一算，母子之間有將近30年沒有聯繫過。」

▲黃婦離家時，最小的孩子才1歲。

3子女接著說，他們3人目前的經濟狀況不穩定，其中一人還有未成年的子女要扶養，生活也很困難，實在沒有餘力照顧母親，因此希望法官能酌減扶養費用。

台東地院法官認為，黃婦雖然需要子女照顧，但她年輕時沒有正當理由拋夫棄子，也未支付任何孩子們的養育費，衡諸一般社會生活經驗，如今要求子女負起責任顯然有失公平，最終認定她的聲請無理由，裁定駁回。