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爸爸不會再出現！兒子「超齡反應」惹眾人心疼　單親媽不捨：臭小子害我淚崩

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弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲兒子得知爸媽分開後反應讓人心疼。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃可昀／綜合報導

不少離婚夫妻不願意告訴孩子真相，深怕會影響到他們的人格發展，但也是有很多成熟的孩子，還會反過來安慰爸媽！一名單親媽表示，他和前夫已經分開一段時間，但一直沒告訴兒子這件事，直到剛好有適當時機來場機會教育，順便說出事實，怎料兒子的反應超齡又貼心，「這臭小子，你害你老母差點在夜市淚崩！」

單親媽在臉書社團「爆怨公社」表示，原本前夫一個月會來看小孩1次，所以她一直沒告訴兒子他們已經離婚的消息，直到最近因為某些因素，前夫無法再來探望兒子，她才打算找個機會說出「以後沒有爸爸陪伴」這個事實。

請繼續往下閱讀...

昨天晚餐時間和兒子聊天時，原PO坦言「其實我從小也是沒有爸爸陪我，以後你的爸爸也沒空陪你了！」兒子當下先是把湯匙上的炒飯送入口中，接著輕輕拍了拍媽媽的肩膀，天真地問「為什麼？」她當下委婉地說，「爸爸他有自己的人生安排，我們尊重他的選擇吧！還有媽媽和很多愛你的人陪著你。」兒子聽完後似懂非懂地回了一個「喔！」接著繼續吃飯、喝湯，沒有再多問。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲夫妻離婚應該理性處理，別牽拖小孩。（示意圖／取自Pixabay）

原本以為兒子會強烈反彈，但似乎是看出媽媽的苦衷，貼心地把飯乖乖吃完，沒有繼續追問下去，「我心裡驚訝萬分，因為他從小就跟爸爸感情很好」，不但沒有無理取鬧，還反過來拍拍媽媽肩膀安慰她，害她被感動到差點就在路邊哭出來，「他們的成長需要的是愛，不是父母恩怨的包袱。」

網友回應，「孩子都懂的，他們都知道，不要覺得他們還是孩子，其實孩子的心思都很細」、「其實因為他懂事了心疼你，所以才做出你意料之外的反應」、「 其實小孩的感覺是很敏銳的」。但網友也提醒，應該教導孩子適當紓發情緒，內心難過應該要表現出來，不是裝做無所謂，「他越壓抑，你越要注意。」

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