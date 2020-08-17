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社會 社會焦點 保障人權

富商「偷吃40年」私生3子喊離婚　法官竟然准了！理由曝光

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記者徐愷昕／高雄報導

富商阿雄（化名）與妻結婚50多年，他控訴妻子不僅趁他赴大陸期間擅自轉移公司股權，且2人漸無交集後，他2015年開刀時妻子也漠不關心，認為2人已無夫妻之實，故向法院訴請離婚。對此，雄妻駁回控訴，指出老公在對岸有小三，結婚50年大半時間都外遇，偷吃在先怎能說離就離。法院審理時認為，雄妻明知老公外遇多年卻消極以對，甚至還偷轉移股權讓對方失去信任，審結判准離婚。可上訴。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲已婚富商外遇30多年訴請離婚，法官認為妻子面對先生偷吃多年卻一直採消極態度，本應負起部分責任，予以判准。（示意圖／翻攝自pixabay）

阿雄主張，1963年與妻結婚後育有1子女，他2001年因商赴陸工作時，將公司交由妻兒經營，未料2人卻擅自將他名下的股份移轉到自己身上，令他感到心寒。阿雄再稱，自己與妻其實2011年起就漸漸沒有交集，除了掃墓及公事外幾乎沒往來，2人2014年分居至今已形同陌路，另他2015年開刀期間老婆也不聞不問，不照顧就算了甚至還搞失蹤，種種跡象都顯見他們已空有夫妻之名而無夫妻之實，對此，向法院訴請離婚。

法庭上雄妻反駁指控，表示夫妻倆2016年2月仍有一起過年，且老公2015年住院時她確實有前往探視，至於目前2人分居，是因阿雄2016年5月間將她趕出家門，逼得她現在只能跑去與小孩同住。雄妻強調，自己2016年至2019年間都有替先生代繳生活費用，甚至還為夫點光明燈及小天燈，2人根本就沒有如阿雄所述形同陌路。

雄妻認為，老公結婚50年來外遇40年，期間不只1名婚外情對象，還有3名私生子女，如今僅拿出上述指控就說要離婚實在不合理，希望法官能駁回此訴。

高雄少年及家事法院審理時認為，雄妻早在1983、1984年時就已知道老公在外養小三，算一算也知情多年，但她卻始終採取消極態度，直到先生2019年提離婚，才提出侵害配偶權之訴，從此可見2人婚姻破裂她也應負起一定責任；此外，針對股權轉移一事，法官覺得雄妻行為確實已嚴重侵害婚姻信賴基礎，綜合以上，因雙方皆有做出讓婚姻出現裂痕的行為，審結判准離婚。全案仍可上訴。

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