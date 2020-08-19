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彰化衛生局「三度逆時中」遭調查　名醫揭原因：面子掛不住震怒

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化衛生局三度「逆時中」，意外發現一名長住美國的本國籍少年確診（案485），指揮官陳時中卻下令要政風單位進行調查。中國附醫感染科主治醫師王任賢指出，因為該名少年是指揮中心認為不用進行篩檢的對象，如今被查出是無症狀感染者，面子掛不住才會震怒調查。

▲▼AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄_陳時中進入會場。（圖／攝影中心攝）

▲彰化衛生局與指揮中心的糾葛，從首例死亡個案開始就埋下種子，接著是社區普篩和案485。（圖／攝影中心攝）

指揮中心發言人莊人祥曾解釋，案485自8月5日入境台灣，至今沒有出現疑似症狀，15日經彰化衛生單位採檢，於17日確診，目前已收治住院隔離，由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，因此沒有匡列接觸者。

請繼續往下閱讀...

不過，指揮官陳時中事後下令請政風單位對彰化衛生局進行正式調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定，這也是疫情爆發以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯、縣長王惠美皆表示會靜待調查結果出爐，沒有其他意見。

▲衛生局長葉彥伯對萬人檢測血清有陽性中和抗體，表示恭喜。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

中國附醫感染科主治醫師王任賢則向《聯合新聞網》表示，事情之所以會變成這樣，是因為案485被指揮中心列為不用進行篩檢的對象，如今卻被抓包，面子掛不住才會震怒並下令調查，但在居家檢疫結束之後進行採驗是基本動作，中央和地方也應該是合作關係，攜手共同對抗疫情，而不是用這麼嚴厲的態度去指責地方單位，也不能因為被戳到痛處，就這樣責難他人。

台大公衛教授詹長權也曾針對此事發表意見，他認為，衛福部不用公衛專業和彰化衛生局相互切磋，討論下一步防疫要如何加強「年輕無症狀感染者」的檢測和防治，反而大張旗鼓向外宣稱要出動政風單位，調查彰化衛生局為什麼要去發現這個個案，「看得懂世界衛生組織要傳達什麼訊息，對全球疫情很擔心。看不懂政府為什麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！」

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