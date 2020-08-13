學校旁腳痠拿螺絲起子按摩　騎士敲下去直接噴掉1000元

▲吳男辯稱是因為腳痠，所以拿螺絲起子充當按摩器具。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子今年7月1日中午12時許在台東市正氣路與杭州街口手持一把螺絲起子，聲稱是因為腳痠拿來按摩，結果卻因為在路邊揮舞螺絲起子被逮，加上他後來說詞反覆，最後並未獲得台東地院法官採信，被依違反社會秩序維護法判處罰鍰1000元。

吳男供稱，當時他因為腳痠、手抽筋，才會把螺絲起子當成按摩器具，在路邊搥腳，希望可以緩解不適；但後來他又改稱，是因為機車壞掉才會拿出螺絲起子想要修理，後來一時興起當成鼓棒揮舞，哪知道就這樣莫名其妙被帶回警局。

▲事發地點附近剛好有醫院、高職以及圖書館。（圖／翻攝自Google地圖）

不過，台東地院法官認為，吳男手持螺絲起子揮舞有現場照片為證，加上他說詞反覆，怎麼看都不像是要按摩腿部或修理機車，況且這把螺絲起子為金屬材質，質地堅硬，客觀上足以對人之生命、身體、安全構成威脅，無疑屬於具殺傷力的器械。

法官接著表示，黃男在路邊亂揮螺絲起子，已經脫離正常社會生活維持所必需，依一般社會觀念看來，有可能對他人之生命、身體、安全構成相當威脅，也足以對公共秩序與社會安寧造成危險，最後不採信他的說詞，並依違反社會秩序維護法裁定罰鍰1000元。