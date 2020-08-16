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結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制！86歲翁：想結束這場惡夢　終於離婚了

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 結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制！86歲翁：想結束這場噩夢　終於離婚了。（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

▲兩人年輕時的甜蜜婚紗照，如今只成追憶。（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸天津一對結婚57年的老夫老妻，兩人因AA制鬧翻，包括誰買的雞蛋都分得一清二楚，為了離婚告上法院。如今終於如願以償結束婚姻，劉爺爺和馬奶奶分別送上錦旗感謝法官。

《天津高法》微信公眾號報導，今年84歲的馬奶奶和86歲的劉爺爺1963年登記結婚，僵持不下的關係維持了近50年，兩人經常吵架甚至動手，多次報警，劉爺爺在此之前還曾三次訴請離婚。

▼馬奶奶拿到離婚證時，喜悅之情溢於言表，「離婚快樂！我一定要去吃喜麵！」（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制！86歲翁：想結束這場噩夢　終於離婚了。（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

劉爺爺住在大屋，馬奶奶住在小屋的生活持續了20多年，兩人連菜刀都各自一把，冰箱內誰買的雞蛋也清楚標記。用馬奶奶的話說，夫妻倆一切生活都是AA制。

兩人後來為了離婚告上法院，劉爺爺說，「我這半輩子的心願就是想要離婚，結束這惡夢般的生活。」7月27日，兩位老人終於得償所願，從劉爺爺7月10日立案到拿到離婚調解書，前後僅用了半個多月。

馬奶奶拿到離婚證時，喜悅之情溢於言表，「離婚快樂！我一定要去吃喜麵！」而兩人也分別送上錦旗感謝法官，上頭寫道「為民解憂，人民公僕。」

▼劉爺爺送上錦旗感謝法官。（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制！86歲翁：想結束這場噩夢　終於離婚了。（圖／翻攝《天津高法》微信公眾號）

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