人妻偷吃小王…甜喊「乖寶貝想你」！轉頭狂飆運將夫：無能、早洩…他崩潰訴離

▲人妻在外偷吃，與小王互稱寶貝，在家卻經常出言辱罵丈夫，他最終崩潰訴離，法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

一名計程車運將指控，其妻子小花（化名）與小王發生婚外情，2人互以「寶貝」相稱，甚至傳送「你的車只有我和你」等曖昧訊息，但返家卻時常出言辱罵他，動則以「無能」、「靠爸族」、「早洩」、「變態狂」等語羞辱他，讓他苦不堪言訴請離婚，法官判准。

根據判決，運將提告主張，他與小花結婚多年，育有2名子女，但小花婚後在家沒不工作還不做家務，甚至被他發現搞外遇，在外與小王發生性行為，並互以「寶貝」相稱等。

運將提到，小花性格易怒，經常主動找架吵，且動不動就出言辱罵，甚至罵他三字經，還動手打他，「無能」、「靠爸族」、「早洩」、「變態狂」、「瞎了你狗眼，狗牙狗眼狗嘴都是你，X你媽B，自己放大鏡找你的牙齒是狗牙，嘴巴是狗嘴狗眼」、「雜種」等噢，讓他痛苦不堪，最終決定訴請離婚，且孩子監護權也需規他。

對此，小花反駁，自己雖然婚後沒有工作，但她絕對是盡心操持家務、照顧子女，且她並沒有跟別的男人發生性行為，丈夫所提及的對話截圖，只是她因逢母喪而跟別人傾瀉情緒而已，反而是丈夫，長期漠視她的存在，常以言語羞辱她，更僅因她牛仔褲過短就剪破她褲子，或在子女面前誣指她偷竊等，但她都忍下來，，因此請求法官駁回丈夫請求。

不過，法官審理時發現，小花確實在外與人有超過一般男女交往的分際，多次互傳，「寶貝」、「乖寶貝好想你」等，才因此造成運將的不滿，2人的婚姻才因此產生裂痕。另外，透過錄音內容也發現，運將與小花因小花外遇一事發生劇烈聲吵，2人更互相出言辱罵，甚至有肢體衝突，也已長期分房睡，顯見2人婚姻關係難以繼續，法官最終判准離婚，且孩子歸給運將。全案可上訴。

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