金爐前偷23張刮刮樂只中1300元　最衰竊賊還要賠5.3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

有多次竊盜前科的許姓工人去年6月18日下午4時許經過雲林縣斗南鎮某宮廟，順手偷走一名彩券老闆攤位上的23張刮刮樂，但只刮中1300元獎金，最後被警方循線逮捕，不僅要賠償老闆3000元，還被雲林地院法官判處拘役50日，得易科罰金5萬元，相當於荷包一次失血5萬3000元。

▲許男偷23張刮刮樂只中1300元。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，許男在2014年、2015年間涉犯多起竊盜案，被桃園地院法官判處有期徒刑4月，直到2016年7月20日才繳完易科罰金，沒想到他仍舊不知悔改，2019年6月18日經過雲林縣斗南鎮某宮廟的金爐前，發現有人在擺攤賣彩券，於是趁老闆不注意，偷偷拿走攤位上23張刮刮樂（價值2300元）。

彩券老闆發現攤位上的刮刮樂數量不對，連忙報警求助，最後成功逮到許男。他向警方供稱，得手的刮刮樂有的中200元，有的中100元，算一算一共中獎1300元，事後已經全數拿去兌換，其餘未中獎的則通通丟棄了。

雲林地院法官認為，許男一偷再偷，可見對刑罰感應力欠佳，考量到他犯後坦承犯行，也已經賠償老闆3000元，並非全無悔意，最後依竊盜罪，累犯，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。