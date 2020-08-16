挑網高評價潛水課…比基尼妹遭「下探三角洲」嚇傻！　色教練：我失控了

▲女子甜甜（化名）上網找了評價優良的潛水俱樂部，未料課程中卻遭張姓教練下探三角洲性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

張姓男子為屏東墾丁某潛水俱樂部的教練兼負責人，他2017年間被女學員甜甜（化名）控訴，上課間以教學為名吃豆腐，不只偷摸下腹，甚至還伸出手指侵犯她下體私處。一審張男被依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年，案經上訴，因訴訟期間他已以27萬元與甜甜和解；二審高院改輕判6月，並予以緩刑2年。可上訴。另據了解，張男案發後潛水教練一職已遭停權。

居住新北市的女子甜甜，2017年5月間在網路上發現評價頗優的潛水俱樂部後，遂以通訊軟體與張姓教練聯繫，並相約當年7月參與為期3天的自由潛水課程，不過她完全沒想到這其實是場噩夢的開始。

課程第三天下午，張男趁身穿比基尼的甜甜在進行「準備呼吸」訓練時，將自己右手放在她下腹部，接著再利用水流波動之際，隔著甜甜三角泳褲短暫觸碰她下體私處。

甜甜當下驚覺遭騷擾，上岸後趕緊向自己熟悉的潛水學習LINE群組求助，但卻未得到及時解答，後來她考量已經繳學費且課程也將告一段落，默默返回泳池繼續下堂課。萬萬沒想到二次練習中間，張男竟再次做出猥褻行為，趁甜甜雙腿打開成大字型的時候，從她內側的泳褲邊直接將手指插入她下體！而當甜甜嚇得詢問「你在幹嘛」時，張男更直接表示「我失控了」等語。

屏東地院審理時，張男否認犯行，辯稱當時是擔心甜甜下沉，所以才伸出右手放在她下腹部，沒有故意觸碰之意。但一審法官認為甜甜供述證詞前後一致，選擇採信她說詞，最後依乘機猥褻罪判張男有期徒刑1年6月。

張男不服判決提上訴，法庭上他矢口否認有侵犯甜甜的行為，不過二審高院維持原判決，但考量他以27萬元與甜甜達成和解，對方也同意予以緩刑，審結減輕刑期改判6月，得易科罰金18萬元，並應參加2場法治教育。全案仍可上訴。

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