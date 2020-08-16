　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挑網高評價潛水課…比基尼妹遭「下探三角洲」嚇傻！　色教練：我失控了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲游泳,自由潛水,潛水,女生,海邊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子甜甜（化名）上網找了評價優良的潛水俱樂部，未料課程中卻遭張姓教練下探三角洲性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

張姓男子為屏東墾丁某潛水俱樂部的教練兼負責人，他2017年間被女學員甜甜（化名）控訴，上課間以教學為名吃豆腐，不只偷摸下腹，甚至還伸出手指侵犯她下體私處。一審張男被依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年，案經上訴，因訴訟期間他已以27萬元與甜甜和解；二審高院改輕判6月，並予以緩刑2年。可上訴。另據了解，張男案發後潛水教練一職已遭停權。

居住新北市的女子甜甜，2017年5月間在網路上發現評價頗優的潛水俱樂部後，遂以通訊軟體與張姓教練聯繫，並相約當年7月參與為期3天的自由潛水課程，不過她完全沒想到這其實是場噩夢的開始。

課程第三天下午，張男趁身穿比基尼的甜甜在進行「準備呼吸」訓練時，將自己右手放在她下腹部，接著再利用水流波動之際，隔著甜甜三角泳褲短暫觸碰她下體私處。

甜甜當下驚覺遭騷擾，上岸後趕緊向自己熟悉的潛水學習LINE群組求助，但卻未得到及時解答，後來她考量已經繳學費且課程也將告一段落，默默返回泳池繼續下堂課。萬萬沒想到二次練習中間，張男竟再次做出猥褻行為，趁甜甜雙腿打開成大字型的時候，從她內側的泳褲邊直接將手指插入她下體！而當甜甜嚇得詢問「你在幹嘛」時，張男更直接表示「我失控了」等語。

屏東地院審理時，張男否認犯行，辯稱當時是擔心甜甜下沉，所以才伸出右手放在她下腹部，沒有故意觸碰之意。但一審法官認為甜甜供述證詞前後一致，選擇採信她說詞，最後依乘機猥褻罪判張男有期徒刑1年6月。

張男不服判決提上訴，法庭上他矢口否認有侵犯甜甜的行為，不過二審高院維持原判決，但考量他以27萬元與甜甜達成和解，對方也同意予以緩刑，審結減輕刑期改判6月，得易科罰金18萬元，並應參加2場法治教育。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

彰化最牛釘子戶今拆除！企業捐600萬價購…奇葩「房屋分隔島」走入歷史

半小時內連搶3超商！缺錢男亮刀突襲只得手600元…遭判刑3年8月

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
共軍、藥廠研發！陸「首支新冠疫苗」獲官方專利　施打價格曝
南方又有擾動醞釀！明後天「降雨熱區」出爐...整天有雨
睡前瞄到「iPhone神秘黑點」！她意外搜出另1點功用
筋肉男星還原交往愷樂時間軸　鬆口：以為要結婚了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中3男結伴苗栗鯉魚潭水庫釣魚　1人「下水沒上岸」溺斃　

挑網高評價潛水課…比基尼妹遭「下探三角洲」嚇傻！　色教練：我失控了

想起不如意隨機捅人…她臟器外露「手指剩皮連著」！台南女感覺刺不深再補1刀

北一補習班10餘工讀生校外發傳單　遭2騎士辣椒水攻擊警傍晚逮涉案兩高中生

3大小車追撞BMW「打橫路中」4傷　台1線南下墾丁一度塞爆

快訊／高雄港墜海意外！計程車「2天前直衝落海」…車輛撈起運將失蹤中

台中「一心牛排館」欠17員工薪遭砸店　女老闆反嗆員工竊盜！勞工局回應了

影／高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開　家屬哀痛：這條路他常開

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

社區新鄰居飄臭味出入複雜　警盯上活逮2男「行動販毒」

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

台中3男結伴苗栗鯉魚潭水庫釣魚　1人「下水沒上岸」溺斃　

挑網高評價潛水課…比基尼妹遭「下探三角洲」嚇傻！　色教練：我失控了

想起不如意隨機捅人…她臟器外露「手指剩皮連著」！台南女感覺刺不深再補1刀

北一補習班10餘工讀生校外發傳單　遭2騎士辣椒水攻擊警傍晚逮涉案兩高中生

3大小車追撞BMW「打橫路中」4傷　台1線南下墾丁一度塞爆

快訊／高雄港墜海意外！計程車「2天前直衝落海」…車輛撈起運將失蹤中

台中「一心牛排館」欠17員工薪遭砸店　女老闆反嗆員工竊盜！勞工局回應了

影／高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開　家屬哀痛：這條路他常開

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

社區新鄰居飄臭味出入複雜　警盯上活逮2男「行動販毒」

拉肚子半年！她一照胃鏡…醫見20顆「粉色肉瘤」狂襲傻了：要切除全胃

跆拳道國小組「踢出破百分」　110:107評審驚呆：誰都不肯認輸

共軍、藥廠聯合研發！中國首支新冠疫苗獲官方專利　施打價格曝光

高爾宣入圍金曲新人！　台下4萬粉狂喊「得獎」搶先加持

台南永康1家幼兒園被爆長期違法　市府：派員儘速查明

李登輝追思會閉幕　日駐台代表感性發文道別：請您繼續引導我們

企聯射箭／邱意晴逆轉勝世錦雙金后譚雅婷　彭家楙開季六連勝

不斷更新／羅傑斯、卡本特投手大戰　兄弟1分領先樂天

米其林掀戰搶星！達人：台北3家有望摘3星、台中新加坡料理有2星實力

高雲翔性侵案毀形象…38歲生日沒人理！　「來祝福我吧」圈內好友集體消失

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

陸軍6軍團庫房爆炸！3士官兵一度困火場

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

獨／醫師花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！　騎士遭求償55萬

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！

她慘遭師父猥褻後　「試著看A片讓自己習慣」

男開保時捷身體不適自撞　搶命1小時不治

即／高雄港聯外高架大車翻落！駕駛受困無生命跡象

徐永明牽涉大肚山政法商大咖　檢設辦案紅線

屏東暴力板模工！　棍棒猛K翁頭部致死

更多熱門

相關新聞

3大小車追撞　台1線南下墾丁一度塞爆

3大小車追撞　台1線南下墾丁一度塞爆

桃園市彭姓男子駕駛BMW自小客車，載著友人欲往恆春旅遊，途經台一線屏東縣枋山鄉台1線南下454公里路段時，追撞前方一輛自小客車，被撞的自小客車再往前撞一輛遊覽車，造成兩台自小客車內4人受到輕傷。

瑪家紅黎公主選拔　卓莪冷奪后冠

瑪家紅黎公主選拔　卓莪冷奪后冠

屏東暴力板模工！　棍棒猛K翁頭部致死

屏東暴力板模工！　棍棒猛K翁頭部致死

iPhone掉大海！1hr後被撿到「還在錄影」

iPhone掉大海！1hr後被撿到「還在錄影」

女撞阿嬤菜攤！逼賠千元還搶走5顆南瓜

女撞阿嬤菜攤！逼賠千元還搶走5顆南瓜

關鍵字：

潛水比基尼性騷擾猥褻教學教練屏東

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

陸軍6軍團庫房爆炸！3士官兵一度困火場

川普弟紐約病逝　享壽71歲

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

兔子蛋蛋外露　媽輕戳10下才回頭

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面