女撞70歲阿嬤菜攤！下車「逼賠2000元」還搶走5顆南瓜　嗆聲撕和解書

▲阿嬤菜攤被撞「逼賠2000元」還搶走5顆南瓜。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

屏東發生一起疑似「碰瓷」假車禍，一名女駕駛開車撞到路邊菜攤，下車就怪罪攤販擋路、害她的車子被刮傷，氣憤向70多歲的阿嬤索賠2000元，否則報警，阿嬤不想把事情鬧大，就拿出1000元，結果又被強行拿走5顆南瓜。事後孫子PO文請益，警方主動偵辦，將女駕駛以侵佔罪送辦，但阿嬤也因違規遭禁止設攤。

事發於7日上午10時許，阿嬤在潮州中正市場、永坤路邊擺攤賣菜，突然一名輛車緩慢貼近，與攤位雨傘擦撞，女駕駛不滿車身受損，一下車就喊說阿嬤攤位「擋路」，害車子刮傷，要求償2000元，阿嬤本來不理會，對方又嗆說就要叫警察來，阿嬤受到驚嚇直說「不要啦」，想以500元和5顆南瓜和解。

▲女駕駛不滿車刮傷，下車嗆聲索賠還撕和解書。（圖／東森新聞）



▲孫子不滿發文要求女駕駛道歉。（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮」臉書）

「她說要叫警察，我的意思是說，為了其他人可以做生意，不要因為這點小錢害別人無法做生意，所以她要叫警察我都不理她。」女駕駛討價還價，要求賠償1000元，阿嬤最後拿出1000元，還被拿走5顆大南瓜「抵帳」，原本想息事寧人，但孫子看不過去將過程PO上臉書，要求出面道歉。

文章在網路曝光後，警方主動偵辦，調閱監視器追查，並傳喚女駕駛到案說明，最後依侵佔罪將她移送，不過阿嬤也因違規擺攤，遭警方強力淨空禁止再設攤。

阿嬤的傘至今還沒修好，路邊也不能再繼續擺攤了，被問及車禍事故，讓她又氣又難過，對方沒有道歉，也不敢面對警方，事後去警局時，等了2個小時左右，都不見女駕駛出面處理，本來想和對方和解，不想事情再鬧下去，沒想到她竟一把撕了和解書「她撕掉看要怎麼樣？要走法律程序就來走！」還找來民代關心。

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