3大小車追撞BMW「打橫路中」4傷　台1線南下墾丁一度塞爆

▲屏東縣枋山鄉台1線南下454公里處發生自小客車追撞遊覽車事故，警方啟動交通快速排除作為，速迅恢復交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

桃園市彭姓男子駕駛BMW自小客車，載著友人欲往恆春旅遊，途經台一線屏東縣枋山鄉台1線南下454公里路段時，追撞前方一輛自小客車，被撞的自小客車再往前撞一輛遊覽車，造成兩台自小客車內4人受到輕傷。

▲▼肇事現場橫跨兩車道。

BMW自小客車因撞及力不小，橫跨兩個快速車道，加上遊覽車，導致南回車道阻塞，警方獲報啟動快打排除事故機制，提供北上車道一個車道供南下車輛使用，1個小時後，恢復交通順暢，相關肇事原因，由警方調查處理。

枋寮警分局16日上午11時許接獲報案，在枋山鄉台1線南下454公里處發生自小客車追撞遊覽車事故，警方獲報趕往現場處理，發現由30多歲的彭姓男子駕駛的BMW的自小客車，不明原因，追撞前方一輛自小客車，被撞的自小客車又衝撞前方一輛遊覽車，肇事的BMW因衝撞力道不小，橫跨兩線快車道，導致4人受到輕傷，造成交通阻塞。

警方立即啟動快速排除交通作為，將北上兩個車道移撥一個車道供南下車輛使用，連絡拖吊車到場，將事故車輛排除。據悉，遊覽車從雲林南下墾丁旅遊，車上載有20多位遊客，行程未受影響，繼續墾丁活動。

►Her今天推出「自然美肌因極光白綻顏霜」14g，原價1150元、特價499元

►二手票券豐富你的生活