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半小時內連搶3超商！缺錢男亮刀突襲只得手600元…遭判刑3年8月

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▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲郭姓男子因缺錢花用，竟持廚師刀在半小時內連搶3超商，得手600元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

郭姓男子因缺錢花用，2019年12月8日凌晨4時許在半小時內連搶3超商，雖然只有1間搶成功得手600元，但台南地院審理時認為他行為實在不可取，審結仍依強盜共3罪判處有期徒刑3年8月。全案仍可上訴。

郭男2019年12月8日凌晨4時許趁店員一人獨自看店之際，戴口罩遮遮掩掩進入台南東區某超商，起初先假意要買菸，隨後就在店員準備找錢時，亮出自己藏在包內的廚師刀，將刀鋒指著店員作勢要向前刺，以此脅迫方式搶劫，不過他最終因送報員入店而作罷。

搶錢失敗的郭男心有不甘，隨即進入下間超商以同樣手法行搶，該間超商店員深怕自己會出意外，趕緊將收銀機內的錢盤端出放在櫃檯桌上，而郭男則在拿取盤內現金600元後旋即逃離。

同日時凌晨27分，郭男又繼續前往第3間超商行搶，當他再度亮出廚師刀高喊：「把收銀機裡面的錢交給我」時，由於該超商的蘇姓店員剛剛已接獲前兩間門市通報，遂立即拿出預藏的棒球棒試圖抵抗，並告知已報警，蘇男見情況危急嚇得馬上落荒而逃。

警方事後調閱3超商店內及路口監視器畫面循線找到郭男，當場查扣廚師刀1把及贓款600元，速將他移送法辦。台南地院審理時認為，郭男正值壯年，竟不思循正途賺取所需，還恣意拿刀強盜、恐嚇超商店員，嚴重漠視法紀，考量他坦承所有犯行，且已與3名被害人達成和解並書寫悔過書，審結依強盜共3罪判處有期徒刑3年8月。全案仍可上訴。

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