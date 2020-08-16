「涼山情歌」瑪家紅黎公主選拔　排灣族卓莪冷奪后冠

▲2020屏東縣瑪家鄉瑪家鄉收穫祭與紅藜公主選拔最終決賽，競爭激烈，由排灣族卓莪冷（中）奪冠、謝易潔第2名（左 ）、盧郁惠（右）第3名。 （圖／取自周永田老師臉書）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東縣瑪家鄉收穫祭與紅藜公主選拔最終決賽，來自閩南、客家及原住民族12位佳麗參加，立法院顧問、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉也應邀參加，吸引許多民眾目光，節目精彩，贏得熱烈掌聲。

▲▼蘇清泉應邀參加收穫祭與紅黎公主選拔。

經激烈競爭，由卓莪冷（排灣族，瑪家鄉北葉村）奪冠、第2名是謝易潔（漢族/高雄市）、第3名盧郁惠（泰雅族/苗栗縣）。

瑪家鄉長梁明輝說，瑪家有美麗的風景，還有排灣族藝術及原住民特有的紅藜農產品，希望能推廣到全世界，希望藉著親善公主的選拔，吸引各界注意，提高瑪家鄉的能見度，發展瑪家觀光。

他長說，紅藜（北排灣族語為dulis），是瑪家鄉特色產業及傳統作物之一，也是排灣族與魯凱族釀製小米酒所需酒麴發酵用的原料，更是屏東縣紅藜主要產地。鄉內栽種無毒紅藜，與生技公司、工研院與大學相關科系合作，以提高紅藜的產量與品質，研發各項新產品，來提高農民的收入，發展觀光產業。

蘇清泉表示，瑪家鄉這些年來，在梁明輝鄉長帶領下，提高譽國際知名度，讓國內外許多朋友認識了瑪家，帶動鄉內農特產品的熱銷及觀光，每年的收穫祭更是吸引遊客前往觀禮，體驗原住民傳統文化。

蘇院長說，瑪家雖然是台灣本島面積最小的原住民鄉，但是人口密度是全台本島第一，更是著名歌曲 「涼山情歌」的發源地，值得大家走訪感受原住民文化。

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