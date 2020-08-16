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iPhone掉到大海！1hr後被潛水客撿到竟「還在錄影」　網笑翻：防水套哪家的

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▲▼聽電話行銷長達7分鐘，就符合抽iphone8資格。（圖／本報資料照）

▲手機掉到大海還能幸運找到。（示意圖／本報資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

手機掉到大海還能找到！這起幸運的事發生在基隆陳姓男子身上，他上週日到新北市鼻頭角戲水，iPhone8卻在跳水時掉入海中，無奈離去。沒想到，在中研院擔任助理的潛水客蔡鴻鵬剛好到附近潛水，他在海溝中發現手機，而且還在錄影！最終聯繫到陳男友人，將手機交還失主。

據《自由時報》報導，陳男上週日與友人去鼻頭角戲水，結果iPhone8意外掉到海中，眼看尋機無望失望離去。大約1小收，31歲的蔡鴻鵬剛好到附近潛水，發現12公尺深的海溝隱約有亮光，靠近一看竟是一支手機，「啊！手機還在錄。」他隨後聯繫上陳男的友人，將手機交還失主。

請繼續往下閱讀...

蔡男將手機拍照PO臉書，希望藉此找到失主，來聯繫的網友卻都問「是哪一牌子的防水套？！」最後他看到失主的手機有名吳姓友人曾來電，於是利用iPhone專屬的Siri功能，成功聯繫上失主友人，並歸還給失主。

陳男幸運拿回手機後發現，在防水套保護下，手機功能竟完全正常。他透露，當時想要玩水，就先買一個不到200元的防水套保護手機，認為手機只要不要在海中太久應該沒問題；到了鼻頭角岸際，就拿起裝在防水套內的手機，拍友人跳水姿勢，隨後自己也跟著跳下去，沒想到衝擊力道太大，掛在脖子的防水套連同手機一起沉入海中。

▲▼潛水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡鴻鵬潛水撿到手機。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

據悉，蔡鴻鵬在中研院擔任氣象研究助理，熱愛戶外運動的他，今年初還在北海道擔任滑雪教練，平時更熱中於潛水、溯溪及登山等活動，對於這次的海中拾機記，他笑著說，「只有千分之一的機率，才會找到失主。」

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