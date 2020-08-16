屏東暴力板模工！「棍棒重擊18次」害翁喪命...再點燃書本燒機車

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉陳姓男子，15日早上涉嫌持木棍將75歲的鍾姓老翁打成重傷，送醫不治，隨後點燃書本燒機車，內埔警方獲報在20分鐘內將他逮獲，訊後依殺人等罪嫌移送法辦，檢方訊後依殺人屬重罪向法院聲押獲准。惟作案動機尚待調查，行兇時精神狀況尚須鑑定釐清。

▲屏東縣內埔鄉鍾姓老翁遭人持木棍毆打送醫不治，警方20分鐘逮獲涉案陳男送辦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼緃火燒機車、陳嫌送辦。

內埔警分局於15日早上9時40分許獲報，一男子在內埔鄉延平路段持木棍攻擊正在騎樓的鍾姓老翁，並點燃書本、對停放路旁的機車縱火，該分局隨即指派新北勢派出所所長林明鋒率所內同仁到場。

警方抵達現場，發現鍾男因頭部遭器物毆打，血流不止，另小腿亦有外傷，隨即由消防局送往醫院急救，醫師宣告不治；另機車縱火部分，幸未引燃，車輛無受損情事。

警方查訪目擊證人及調閱監視影像，鎖定附近住戶58年次陳姓男子涉有重嫌，該分局偵查隊及新北勢所員警隨即前往陳嫌住處逕行拘提，查扣作案用的球棒，帶回偵辦。

陳嫌供稱事板模業，家中還有80歲父親，由於長期與延平路上的鄰居，因妨害安寧，導致不睦，昨天疑見鍾姓老翁獨自一人在騎樓地，穿著短褲、光著上半身，持木棍攻打鍾翁。警方訊後依殺人罪嫌送辦。

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