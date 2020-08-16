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彰化最牛釘子戶今拆除！企業捐600萬價購…奇葩「房屋分隔島」走入歷史

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記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣員林市山腳路二段路口，10多年前辦理道路拓寬時有1戶拒絕搬遷，被稱為最牛釘子戶，且由於該戶剛好位在路中央，形成另類「分隔島」也因此造成許多交通問題產生。如今上（7）月縣府終於與釘子戶地主達成共識，並於今（16）日順利實施拆除工程，而據了解未來該處會做槽化島，以增加雙向分流安全性。

▲▼彰化最牛釘子戶。（圖／翻攝Google map）

▲彰化縣員林市山腳路二段路口，10多年前辦理道路拓寬時有1戶拒絕搬遷，形成另類「分隔島」。（圖／翻攝Google map）

▲▼彰化最牛釘子戶今天拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼經多次協調，彰化最牛釘子戶今（16）日確定拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化最牛釘子戶今天拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣政府為了解決山腳路林厝派出所前釘子戶交通紓解問題，陸續於3月30日及4月30日辦理2場「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」公聽會，且於5月25日辦理「協議價購說明會」及7月22日辦理「協議價購簽約」事宜，所幸經多次溝通，縣政府與釘子戶地主終於取得共識，由地主同意自行拆除，而今（16）日完成拆除工程後，縣政府也將依規定核撥自拆獎勵金。

員林市長游振雄表示，此案經協議價購後目前約有7至8成地主願意辦理，剩餘土地部分縣政府將依徵收作業辦理，另8月初已公告的都市計畫樁位坐標成果圖表資料，也將於公告期滿後持續辦理協議價購土地產權轉移，目前預計9月會發包，而有關釘子戶土地暨地上物產權，確定會由麗明營造吳春山董事長及林立浩副董事長捐獻600多萬。

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▲▼彰化最牛釘子戶今天拆除。（圖／翻攝Google map、記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化最牛釘子戶今天拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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