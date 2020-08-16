　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼尋找iPhone。（圖／記者楊佩琪攝）

▲林姓男子3月初手機遺失，立即使用其他iOS裝置開啟「尋找我的 iPhone」功能。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／基隆報導

林姓男子3月初手機遺失時，立即在其他iOS裝置使用「尋找我的 iPhone」功能，但卻遲遲沒辦法找到手機，原以為再也找不到了，未料事隔約1月，失竊手機卻突發出警報！他當下立刻前往「尋機」，最終成功在一手機維修店攔截到遺失的iPhone6，以及侵占他手機的李姓男子，而經報警處理，近日法院判決出爐。

基隆李姓男子3月初在人行道椅子上拾獲一手機，他見廠牌為iPhone，認為價值不低，立即關機占為己有，直到隔（4）月19日中午才將手機拿去仁愛區某維修店修理。沒想到當維修員動手開機後，該手機立刻傳送自己的定位資訊給主人，而林男一接收到提醒，也迅速衝去維修站尋找手機下落並報警處理。

李男警詢時坦承犯行，檢方偵訊後依侵占遺失物罪嫌將他移送法辦。基隆地院審理時認為，雖然李男行為明顯有使用該手機而無意返還的意圖，但考量他無前科，素行良好，目前也已將東西物歸原主，審結依侵占遺失物罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

看不慣到處都是熊貓外送員！桃園男爆氣當街亂譙下場曝

電桿起火下秒748戶停電！現場驚見「身長1.5m」兇手...已被電爆躺地

半小時內連搶3超商！缺錢男亮刀突襲只得手600元…遭判刑3年8月

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　新北防大雷雨開炸
張國煒繞道飛釣魚台空拍實況曝光　「粉圓專機」全紀錄
網購書城「讀冊生活」個資外洩　會員被騙超過2200萬
獨／花1萬2住4星級酒店　他打開房門傻眼怒PO照：雷到爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

社區新鄰居飄臭味出入複雜　警盯上活逮2男「行動販毒」

彰化最牛釘子戶今拆除！企業捐600萬價購…奇葩「房屋分隔島」走入歷史

獨／花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了…醫師怒PO網：雷到爆！

人夫偷吃連跟3女開房間！喊：名字忘了…護理師正宮求離反遭爆「曖昧6男」

快訊／陸軍6軍團21砲指部「庫房爆炸」！3士官兵一度困火場　警消射水灌救

知名燒臘店每月爽賺2、30萬付不出薪水倒了！員工氣炸曝內幕

網購書城「讀冊生活」個資外洩　會員被騙超過2200萬

搭捷運狂瞄女乘客屁股！噁男下秒竟「掏夥伴」猛蹭　正義女目擊「帥氣制止」

暑假無照屁孩出沒　三峽警、監「台七乙大執法」2小時取締23件違規

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

社區新鄰居飄臭味出入複雜　警盯上活逮2男「行動販毒」

彰化最牛釘子戶今拆除！企業捐600萬價購…奇葩「房屋分隔島」走入歷史

獨／花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了…醫師怒PO網：雷到爆！

人夫偷吃連跟3女開房間！喊：名字忘了…護理師正宮求離反遭爆「曖昧6男」

快訊／陸軍6軍團21砲指部「庫房爆炸」！3士官兵一度困火場　警消射水灌救

知名燒臘店每月爽賺2、30萬付不出薪水倒了！員工氣炸曝內幕

網購書城「讀冊生活」個資外洩　會員被騙超過2200萬

搭捷運狂瞄女乘客屁股！噁男下秒竟「掏夥伴」猛蹭　正義女目擊「帥氣制止」

暑假無照屁孩出沒　三峽警、監「台七乙大執法」2小時取締23件違規

新北市評選41大特色商品鶯歌瓷、豆腐麻糬入列　侯友宜：歡迎搶購

台南一中69級畢業生　辦創校以來規模最大的同學會

陳偉殷台灣過夏天　碰到39度高溫竟然熱到中暑

中職／悍獅打線出爐　林其緯戰邦威、林祖傑本季首扛第5棒

他廁所狂滴「詭異水漬」　上樓敲少女鄰居門…驚見「觸電焦屍泡浴缸」！

2022台北市長佈局？黃珊珊：心中沒有選票　才會有選票

林佳龍發文祝賀兄弟陳其邁　讚高雄「兩年三投」是舉世難得民主成果

吃飯不用帶磅秤！專家曝「1原則」熱量輕鬆算…弄懂6大類食材超重要

中職／施子謙首局被打爆　餅總：MVP是李宗賢

19歲男存錢買烤箱送媽...隔10年「開2家店還債」　白心儀曝主持心聲

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

社會熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

陸軍6軍團庫房爆炸！3士官兵一度困火場

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！　騎士遭求償55萬

她慘遭師父猥褻後　「試著看A片讓自己習慣」

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！

男開保時捷身體不適自撞　搶命1小時不治

即／高雄港聯外高架大車翻落！駕駛受困無生命跡象

徐永明牽涉大肚山政法商大咖　檢設辦案紅線

獨／醫師花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了

屏東暴力板模工！　棍棒猛K翁頭部致死

保時捷駕駛連撞6車畫面曝　女騎士焦急拍窗

更多熱門

相關新聞

古董級神機「10年了還能開機」！網：是有錢人象徵

古董級神機「10年了還能開機」！網：是有錢人象徵

現在智慧型手機平均壽命2、3年，但以前一支手機可以用好幾年都不會壞，Sony手機甚至放了十幾年還能開機！一名男子昨天在整理房間時，意外挖出2台10幾年前的Sony Ericsson C150與K610i，插上充電線後嘗試開機，螢幕竟然亮起了「充電中」字樣，讓他感動直呼「時代的眼淚」！

3歲童愛玩手機平板　近視竟飆到500度！

3歲童愛玩手機平板　近視竟飆到500度！

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

埃及留學生沙灘丟手機　警民齊出力找回

埃及留學生沙灘丟手機　警民齊出力找回

拍寵神器！Xperia 1 II快速對焦超強大

拍寵神器！Xperia 1 II快速對焦超強大

關鍵字：

手機侵占遺失物尋找我的 iPhoneiPhone6定位

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

川普弟紐約病逝　享壽71歲

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

陸軍6軍團庫房爆炸！3士官兵一度困火場

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

加300賓士成網紅　臉書狂貼足跡

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面