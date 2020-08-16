手機失蹤速開「尋找 iPhone」　隔月突收定位通知…奇蹟發生！

▲林姓男子3月初手機遺失，立即使用其他iOS裝置開啟「尋找我的 iPhone」功能。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／基隆報導

林姓男子3月初手機遺失時，立即在其他iOS裝置使用「尋找我的 iPhone」功能，但卻遲遲沒辦法找到手機，原以為再也找不到了，未料事隔約1月，失竊手機卻突發出警報！他當下立刻前往「尋機」，最終成功在一手機維修店攔截到遺失的iPhone6，以及侵占他手機的李姓男子，而經報警處理，近日法院判決出爐。

基隆李姓男子3月初在人行道椅子上拾獲一手機，他見廠牌為iPhone，認為價值不低，立即關機占為己有，直到隔（4）月19日中午才將手機拿去仁愛區某維修店修理。沒想到當維修員動手開機後，該手機立刻傳送自己的定位資訊給主人，而林男一接收到提醒，也迅速衝去維修站尋找手機下落並報警處理。

李男警詢時坦承犯行，檢方偵訊後依侵占遺失物罪嫌將他移送法辦。基隆地院審理時認為，雖然李男行為明顯有使用該手機而無意返還的意圖，但考量他無前科，素行良好，目前也已將東西物歸原主，審結依侵占遺失物罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。全案仍可上訴。

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