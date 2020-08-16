全台首家護眼主題中醫診所台南開幕　郭祐睿醫師轉換跑道服務熱忱不變

▲原台南市立醫院中醫部郭祐睿醫師轉換跑道，開設全台首家以「護眼」為主題的中醫診所，為民眾服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

原台南市立醫院中醫部郭祐睿醫師，師承中醫眼針權威丘應生教授，不少眼疾患者經治療後，都獲得不錯的成效，如1位虹彩炎導致高眼壓引發視神經萎縮的患者，經「眼針」治療後，視野從51％提升至74％，郭祐睿醫師轉換跑道，選在東區崇學路上開業，繼續服務患者，也是全台首家以「護眼」為主題的中醫診所。

澄明中醫診所院長郭祐睿醫師，專研中醫治療眼疾多年，連診所設計也都特別為眼疾患者著想，除了院內標示的字體較大，診間與治療室的牆面也選用淺藍色，因淺藍色具有鎮靜作用，可以放鬆緊繃的身心，且日本研究顯示，在淺藍色的背景下，具有降低血壓跟放鬆肌肉的效果，進而舒緩眼睛疲勞，讓患者除了得到醫療診治，也能獲得身心的舒適，以改善眼睛模糊與酸澀不適的症狀。診所也設立塗鴉牆，鼓勵小朋友多動手創作少使用3C產品。

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澄明中醫診聘請各科專業醫師，郭祐睿院長表示，雖然診所以「護眼」為出發，但引起眼疾的原因有很多，必須經中醫辨證論治，發現真正的病因，若病因是內婦科引起的，就建議就診張惠萍醫師，或是小兒過敏也會引起眼部搔癢，可建議就診薛沛芳醫師。此外，也有可能因頭頸部長期姿勢不良，而衍伸相關問題，即可就診洪碩宏醫師、劉展憲醫師。郭祐睿強調診所遵循「大醫無方」的理念，這也是他的父親懇切叮嚀每位醫師，不可拘泥於一方，要找到疾病的源頭，且因人因時而異來調配處方，才能夠真正治療疾病。

中醫界近來面臨中藥重金屬的威脅，郭祐睿醫師指出，澄明中醫採用藥品都經檢驗合格，不含重金屬、微生物以及農藥殘留，為民眾健康把關。未來也規劃將治療眼疾細分成更多的治療方式，從各不同面向解決眼疾，只有不斷的精緻化、專業化、安全化才能精益求精，協助患者解決不適。

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