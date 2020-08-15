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台南夏日音樂節將軍吼　學甲警總動員進行交管措施確保安全

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▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，15日已吸引上萬名民眾到場參與，學甲分局因應活動辦理，管制時段從15日活動當天上午8時起16日晚上12時止，針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局為兼顧防疫工作及暑期保護青少年之平衡性，今年音樂節亦將青春專案「淨化成長環境」、「防制被害」及「犯罪預防宣導」三大工作主軸融入會場，並規劃「少年防制毒害」、「避免遭色情行業利用」、「查訪妨害身心場所」、「強化水域防溺」、「職安及防詐宣導」及「網路創意行銷」六大重點工作加強宣導民眾周知，這樣不僅提供青少年正當休閒活動場域，也可強化犯罪預防宣導效益，減少各種犯罪或被害情事發生外，同時可提振觀光休閒等產業景氣。

▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長甘炎民表示，除了於會場規劃設立機動派出所受理民眾臨時報案以外，並結合警力、義交及民力執行交通疏導、交通管制、會場安全維護等勤務；並申請保安警察第三總隊偵爆(緝毒)犬，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝工作，藉由嗅覺靈敏的警犬，增加查緝力道，以有效遏止各類毒品或危害發生。

▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」15日及16日在將軍漁港連續熱唱兩天，學甲分局針對將軍區將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關音樂節交通管制最新狀況，請用路人隨時收聽警察廣播電臺臺南分臺播報，提前改道並配合員警疏導管制；籲請汽車駕駛人配合切勿在活動場所周邊道路違規停車，共維行車秩序及車流順暢。本分局同時呼籲民眾勿將財物、皮包等貴重物品放置於車內，使不法之徒有機可乘，打破車窗竊取財物。

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